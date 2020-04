Fase 3, Estate: a mare tra totem digitali e braccialetti elettronici

La chiameremo Fase 3. E riguarda la stagione estiva, l’estate. Infatti, il governo prossimamente dovrà dettare le linee guida per il distanziamento sociale e la profilassi anti-Covid19 sulle spiagge per la stagione 2020, per la frequentazione delle località balneari. Gli operatori del settore già sono all’opera e stanno cercando le possibili soluzioni. Qualcuna già è stata ipotizzata come quella di dotare gli stabilimenti marini di pareti di plexiglass per mettere in sicurezza lettino, ombrellone e altro. Che sembra però comportare diversi problemi, e quindi sarà forse abbandonata. Non però per quanto riguarda i ristoranti. O di realizzare una capanna in bambù.

Non pochi titolari di lidi, soprattutto al Nord, stanno pensando di ricorrere alla tecnologia, Ai cosiddetti totem digitali, come a Caorle. La startup veneta Sunrise ha brevettato il primo “Covid detector” ispirandosi alle tecnologie usate a Wuhan, la regione cinese dove è scoppiata l’epidemia da Coronavirus. In questa città del litorale adriatico sono state avviate le prime installazioni sperimentali di strutture chiamate Spray for life: totem digitali che misurano la febbre e disinfettano, allo stesso tempo piedi e mani.



In Friuli Venezia Giulia, invece, i tecnici stanno studiando sistemi di prenotazione online di servizi e accesso alle spiagge con una sorta di braccialetto elettronico che consenta di accedere a spazi e servizi in modalità contactless (senza dunque toccare porte, maniglie, pulsanti). Intanto, contemporaneamente saranno previsti interventi di disinfezione moltiplicati: non solo mattina e sera. A Rimini stanno studiando metodi di intervento su lettini e ombrelloni, come anche sulla spiaggia durante la giornata. Docce e bagni saranno sotto stretta sorveglianza, con pulizia frequente e dotazione di erogatori di disinfettante, mentre la mascherina dovrebbe essere richiesta per muoversi oltre il “perimetro” del proprio ombrellone. Gli alimenti saranno tutti prodotti confezionati e ci saranno solo pasti take away.

Alle spiagge tecnologiche si risponderà con teli di tessuto “traspiranti e antibatterici”, per distanziare gli ombrelloni. Un’idea lanciata da Cattolica, dalla Edilcontract. I separé dovrebbero essere adatti non solo per distanziare un lettino da un altro in spiaggia, ma anche per il distanziamento dei tavoli nei ristoranti, così come per gli spazi esterni o interni degli hotel, per le aree piscina o i centri benessere”. Insomma, non c’è che dire: sarò un’estate impegnativa per tutti, non solo per i gestori di lidi ma anche per i frequentatori che dovranno essere pronti a affrontare l’estate targata Covid-19.