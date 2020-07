Fase 3 a Napoli, “pirati” all’arrembaggio dei lidi: stop privatizzazione

Decine di “pirati” hanno invaso via mare e via terra i lidi privati di Posilipo contro la privatizzazione dell’arenile, esponendo striscioni, bandiere, cartelli e volantini che chiedono la fine delle concessioni private, il completamento delle bonifiche e la realizzazione finalmente di una grande spiaggia pubblica della città e degli abitanti di Napoli.

«Non è possibile – si legge nel volantino – pagare 30 euro per due sedie a sdraio il cui affitto è obbligatorio per una mattinata a mare! Tanto più nell’estate della pandemia, quando la crisi sociale morde e tutti cercano un minimo di sole e di mare a chilometro zero e quando proprio le regole del distanziamento fisico imporrebbero piu’ spazio per le pochissime spiagge pubbliche».

I manifestanti hanno creato la pagina Facebook Mare Libero e Gratuito Napoli e annunciano nuove manifestazioni.

fonte il Roma