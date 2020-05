Fase 3, 18 maggio si riparte. Ma i commercianti hanno paura: restano chiusi 6 su 10

Per la Confesercenti, invece l’accordo è uno “spiraglio importante, forse decisivo per uscire dall’incertezza”, però da il via a “una corsa ad ostacoli e contro il tempo”. Da un sondaggio Swg viene evidenziato che solo 6 imprese su 10, tra negozi, bar e ristoranti, sono intenzionati a riaprire lunedì 18 maggio. “Più di tutti è pesata la previsione di essere costretti a lavorare in condizioni antieconomiche. Gli imprenditori – si afferma nella nota – temono l’impatto della rigidità delle linee guida sulle attività, e di rimanere schiacciati tra l’aumento dei costi di gestione e il prevedibile calo dei ricavi. Sono preoccupati, inoltre, anche dal tema delle responsabilità legali”.

Unimpresa ipotizza un negozio su tre chiusi anche nella Fase 2: “Il 33% di bar, ristoranti e commercio al dettaglio, affossato dai costi, non sarà in condizione di ripartire e non riaprira’: per almeno un terzo degli imprenditori, la ripresa di alcuni esercizi commerciali è sconveniente sul piano economico, tenuto conto dei costi fissi che non vengono in alcun modo congelati né ridotti”.

Per quanto concerne gli addetti al commercio al dettaglio e la somministrazione gli imprenditori decisi ad aprire il 18 maggio sono il 62%, contro un 27% che vuole restare chiuso. Incerto l’11%. Tra chi rimarrà con le saracinesche chiuse, il 68% indica come motivazione la mancata convenienza dell’apertura. C’è anche un 13% che comunque continua ad avere timori legati alla sicurezza, anche per la lunga incertezza sulla normativa relativa.

“Un caso emblematico è quello dei mercati: ogni comune sta provvedendo al proprio protocollo, spesso contrastante con gli altri, gettando nell’incertezza gli imprenditori”, sostiene la Confesercenti aggiungendo che 8 negozi e pubblici esercizi su 10 certificano di non essere riusciti a procurarsi le mascherine a prezzo calmierato.