Fase 2, Vorzillo (Edenlandia): Lancio appello a Conte, vi siete dimenticati di noi”

Gianluca Vorzillo, amministratore di Edenlandia, storico parco giochi di Napoli, rivolge un appello al Governo, al presidente del consiglio Giuseppe Conte: “Sono l’amministratore del parco più antico di Europa, Edenlandia di Napoli, il primo che aprì nel 1965, prima ancora di Disneyland Paris. Non posso pensare che gli esperti che da giorni lavorano al piano per la ripartenza del Paese si siano dimenticati del nostro settore”. Edenlandia impiega tra risorse dirette ed indotto oltre 100 persone e le loro famiglie. “Sento il peso della responsabilità nei loro confronti, dello staff di consulenti e dei tanti bambini che per questa emergenza sanitaria sono stati costretti a restare a casa. Nel nostro piccolo vorremmo poter riaprire considerando che un parco divertimenti all’aperto è il posto migliore per poter garantire il distanziamento sociale, permettendo allo stesso tempo un sano svago”. “Come Edenlandia abbiamo studiato un piano di azione tale da poter coniugare la sicurezza sanitaria con il divertimento, modificando l’organizzazione dei flussi di ingresso il controllo degli avventori attraverso l’ausilio di termo scanner, la distribuzione di guanti e mascherine, processi di sanificazione giornalieri ed il distanziamento sulle giostre”. IL patron di Edenlandia annuncia anche “è già in programma un appuntamento con la Regione Campania. Siamo contenti che il presidente De Luca non si sia dimenticato di noi”. Se non dovesse essere possibile poter riaprire, con le dovute precauzioni rispettando tutte le misure di protezione, “nella peggiore delle ipotesi invece, ci preme spingere affinché nostri lavoratori riescano a ottenere subito la cassa integrazione, come piu’ volte promesso dal Governo centrale”, conclude l’imprenditore.