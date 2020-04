Fase 2, visite a congiunti: no fidanzati e… amanti. E’ polemica con Conte

Chi sono i congiunti secondo la legge italiana, citati nel testo del dcpm del 26 aprile? Per la fase 2, infatti, si legge: “Si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine”. In effetti, non c’è una vera definizione della parola “congiunti”, tra le norme giuridiche dell’ordinamento italiano ma esiste un riferimento nel codice penale, in cui si definiscono congiunti “ascendenti, discendenti, coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, fratelli, sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti”.

Resterebbero escluse le persone non sposate o unite civilmente, ma il Governo potrebbe fornire nuove eccezioni in risposta alle polemiche, sorte nelle ultime ore, sul divieto di incontrarsi tra fidanzati. Incontri, in ogni caso, da tenersi a casa.

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha sottolineato, comunque, che è necessario osservare precise regole quando si va in visita dai parenti: il distanziamento sociale e l’utilizzo delle mascherine. Inoltre, che sono vietate feste e riunioni di famiglia.

Secondo il dcpm, Gli spostamenti sono vietati, “con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.