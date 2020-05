Fase 2, Verdi Napoli: Mobilità sostenibile, Comune e Regione pensino a contributi per chi vende bici e auto elettriche

Verdi Napoli: “Mobilità sostenibile, Comune e Regione pensino a contributi per chi vende bici e auto elettriche”

“È questo il tempo per pensare a una mobilità alternativa e sostenibile”. A poche ore dall’avvio della Fase 2, e riscontrate le prime difficoltà del trasporto pubblico, il Gruppo consiliare dei Verdi al Comune di Napoli spinge verso una mobilità che possa evitare il sovraccarico del sistema pubblico già gravato da forti difficoltà e ora dai volumi contingentati per rispondere alle necessarie misure di contenimento dei contagi.

“Comune e Regione inizino a pensare a contributi in tal senso – dicono i consiglieri Stefano Buono e Marco Gaudini -: se ne parla anche a livello nazionale, ma la Campania finora è stata pioniera in molte iniziative lodevoli. Perché non anticiparsi anche iniziando a potenziare bici e auto elettriche? Per semplificare, le istituzioni potrebbero intervenire a monte, erogando contributi direttamente ai venditori anziché ai cittadini, così da evitare le lungaggini burocratiche legate alle formalità delle richieste previste in questi casi. Non c’è momento migliore e più urgente di questo per ripensare il modo di spostarsi in città e in regione”.bici