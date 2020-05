Fase 2, Venanzoni (Pd): “Riaprono anche i cimiteri di Napoli, speriamo no ostacoli con ordinaria e mancata manutenzione”

“Il vice sindaco Panini annuncia la riapertura da domani, 4 maggio dei cimiteri napoletani.

Da giorni, come già predisposto in diversi altri comuni campani, chiedevamo una specifica ordinanza per la riapertura dei cimiteri napoletani.

Ecco la mia ennesima richiesta, oggi peraltro concomitante con la notizia della riapertura.

Speriamo che problemi di ordinaria e mancata manutenzione non rappresentino un ostacolo”.

Lo scrive su fb Diego Venanzoni, consigliere comunale Pd