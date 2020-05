Coronavirus, Venanzoni (Pd): “A che punto è sanificazione mezzi pubblici? Utenti accusano: sporchi come prima!”

“ABBIAMO IL DIRITTO DI RICEVERE COMUNICAZIONI UFFICIALI SULLA PULIZIA E LA SANIFICAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO.

Foto di stamane di alcuni utenti e grazie alle segnalazioni di “Telefono Blu” abbiamo chiesto sin da subito di assicurare le informazioni sulla sanificazione dei mezzi di trasporto ma le aziende locali continuano a trascurare questa comunicazione e fanno viaggiare gli utenti in condizioni igieniche che sono quelle evidenti in foto.

L’accusa degli utenti che stamattina segnalano ancora una volta gli evidenti disagi, e’ quella che i responsabili hanno avuto due mesi di tempo per ripulire i mezzi ma li abbiamo trovati sporchi come prima”.

Lo scrive su fb Diego Venanzoni, consigliere comunale Pd

“FOTO DI UTENTI”