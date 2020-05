Fase 2, Venanzoni-Giova-Quaglietta: “No pagamento Cosap e Tari in estate”

NO AL PAGAMENTO DI COSAP, TARI PER IL PERIODO ESTIVO.

“Con le colleghe Roberta Giova ed Alessia Quaglietta abbiamo chiesto un segnale forte per il sistema produttivo della città di Napoli.

L’esonero totale per commercianti e pubblici esercizi tutti, per l’imposta COSAP per tavolini e sedie all’aperto, chiaramente per tutto il periodo estivo.

Per i professionisti napoletani l’esenzione per la TARI relativa ai mesi nei quali sostanzialmente i relativi uffici e studi professionali sono rimasti chiusi, causa il Covid-19.

Mi sembra una proposta seria, un atto dovuto nel segno del difficile momento economico che la città sta attraversando.

Ci aspettiamo una risposta positiva, mai come in questo momento i cittadini napoletani hanno bisogno di sentire vicino le istituzioni”.

Lo scrive Diego Venanzoni, consigliere comunale Pd su fb