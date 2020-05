Fase 2, vasto incendio a Castel Volturno: distrutto noto lido. Aperta indagine

Un vasto incendio, la notte scorsa, ha attaccato distruggendolo il lido Verde, a Castel Volturno, nel Casertano. L’intero stabilimento, una grossa struttura in legno, è stato divorata dal terribile rogo. Scattato l’allarme, sul posto, il lido si trova nella zona di Ischitella, sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco. Indagini sono in corso per stabilire la natura dell’incendio: da alcune testimonianze raccolte parrebbe che le fiamme siano state precedute da una forte esplosione.