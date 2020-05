Fase 2, Vacanze: tintarella in mascherina e gel

Quest’estate, per andare in spiaggia, non basterà mettere il telo da mare e gli occhiali da sole in borsa. Bisognerà ricordarsi anche di mascherine e gel igienizzanti. Chi deciderà di andare in vacanza, sia al mare che in montagna, dovrà cambiare le proprie abitudini.

Nei giorni scorsi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dato un po’ di speranza agli italiani, costretti – già da due mesi ormai – a rimanere in casa per evitare il contagio da coronavirus. Ha spiegato che non trascorreremo l’estate in quarantena: “Non staremo al balcone, potremo andare al mare, in montagna, godere delle nostre città”, ha detto in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Ovviamente è necessario tenere sempre sott’occhio i dati sui nuovi casi di Covid-19 in Italia. Se nei prossimi giorni non ci sarà un peggioramento, sarà già possibile organizzare e programmare le vacanze. Vacanze che però saranno completamente diverse da quelle che siamo sempre stati abituati a fare. Gli stabilimenti balneari dovranno avere i termo-scanner all’ingresso e chi supererà i 37 gradi e mezzo sarà costretto a tornare a casa. Gli ombrelloni dovranno essere messi a una distanza di 8-10 metri l’uno dall’altro (il che porterà a un calo delle presenze) e dovranno essere a disposizione dei clienti dei dispenser con gel disinfettante. Saranno necessarie le prenotazioni e alcuni Comuni – per le spiagge libere – pensano al numero chiuso, con lettini e sdraio sanificati a ogni utilizzo.

Tuttavia, sarà il Comitato tecnico scientifico a definire le misure di sicurezza nei prossimi giorni: “Vedremo prestissimo le loro indicazioni, ma penso che poi andrà lasciato spazio di scelta alle singole Regioni, perché le spiagge italiane sono profondamente diverse tra loro”, ha detto il ministro ai Beni culturali e al Turismo Dario Franceschini al Corriere.

Per chi invece volesse andare in vacanza in montagna, nei rifugi, le ipotesi avanzate finora sono diverse: stanze da due-quattro letti ciascuna, sanificatori e turni per mangiare. Altra opzione è l’accampamento all’aperto in tenda.

Le Regioni intanto pensano a dei modi per accogliere i turisti col minimo rischio e in massima sicurezza. Uno di questi, come scrive Repubblica, è il test sierologico fatto una settimana prima dell’inizio della vacanza, una sorta di passaporto sanitario. Anche se di recente una circolare del ministero della Salute ha ribadito che i test sierologici non hanno valore diagnostico e, se positivi, devono comunque essere confermati da un tampone.

Per aiutare turismo e famiglie, poi, il governo ha pensato a un bonus vacanze, da spendere entro il 2020, per persone con un Isee non superiore a 35 mila euro. La misura, ancora da definire, verrà inserita nel decreto Rilancio, che dovrebbe essere varato a breve. La cifra è di 150 euro per i single e arriva fino a 500 euro per le famiglie.

