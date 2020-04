Fase 2: un cliente alla volta nei negozi e sugli autobus seduti e distanziati

Dopo la prima riunione di ieri del premier Conte con Vittorio Colao e la task force da lui diretta, si delineano le prime linee guida per la fase 2 che partirà il 4 maggio. La base resta la distanza tra le persone di almeno un metro, ma con ulteriori accorgimenti necessari per la ripresa delle attività evitando una nuova ondata di contagi.Uffici e negozi dovranno essere puliti due volte al giorno e dovranno essere igienizzati anche i sistemi di areazione dei locali. Obbligatori gli erogatori di disinfettante per le mani all’ingresso dei locali, negli uffici anche “accanto a tastiere e schermi touch” e in negozi e uffici pubblici accanto alle casse. Chi lavora a contatto con il pubblico dovrà indossare guanti e mascherine, così come in tutti i luoghi in cui non è possibile garantire la distanza di sicurezza.Negozi e uffici aperti al pubblico avranno orari più lunghi e ingressi scaglionati. La misura di riferimento per i locali è 40 metri quadri e in questo caso potrà accedere “una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori”. Per i locali più piccoli il rapporto dovrà essere di un lavoratore e un cliente. Saranno intensificate le corse di autobus e metropolitane dato che a bordo si potrà stare solo seduti ma senza occupare tutti i posti per mantenere la distanza. Bisognerà attendere ancora molto per tornare al bar e al ristorante, così come dal parrucchiere o dall’estetista, che si trovano in fondo alla lista delle riaperture perché ritenuti troppo a rischio contagio. Bar e ristoranti dovranno sempre garantire almeno un metro tra lavoratore e cliente al bancone, mentre nelle sale la distanza tra i tavoli dovrà essere di almeno due metri. Chi si occupa dell’estetica potrà lavorare solo su appuntamento garantendo il rapporto di un lavoratore per un cliente e sempre con mascherine e guanti.Fonte Gazzetta.it