Fase 2, Trasporti Panini: “Corrette le operazioni di igienizzazione su mezzi Anm”

Il motivo addotto sarebbero le mancate o scarse igienizzazioni dei bus di Anm.

Una accusa priva di fondamento, come testimonia l’azienda, per operazioni che vengono svolte ogni giorno, vengono certificate, sono controllate.

Il controllo aggiuntivo disposto la notte scorsa ha documentato il corretto svolgimento dell’operazione di igienizzazione sui 40 mezzi controllati.

La gravità di quanto accaduto non sta solo nell’infondatezza delle accuse , nell’ulteriore aggravamento della situazione economica per i mancati incassi ma sta, in particolare, in epoca di pandemia nella situazione di grave pericolo nella quale sono stati costretti migliaia di cittadini assiepati per ore – in file che man mano si addensavano – ad aspettare un bus che non arrivava e a salire sui mezzi in quantità superiori al consentito vista l’esasperazione accumulata con un incremento del possibile rischio di contagio davvero preoccupante.

Un’azione da irresponsabili verso la quale bene ha fatto l’azienda ad intervenire con l’avvio di procedure disciplinari ed il deferimento alla magistratura per la verifica delle ricadute penali”.

Dichiarazione del vicesindaco Enrico Panini