Fase 2, Sapignoli (Lega Napoli): A cabina regia, su welfare e lavoro inviate proposte concrete e immediatamente realizzabili”

“Alla cabina di regia “Covid” instaurata dal Comune di Napoli abbiamo inviato, come Lega, proposte concrete ed immediatamente realizzabili sui temi del Welfare e del Lavoro. Vi è bisogno che venga attivata immediatamente la filiera istituzionale al fine di dare un seguito a misure non rinviabili”. È quanto dichiara in una nota Simona Sapignoli, coordinatrice cittadina della Lega Napoli.

“Per evitare un aumento della povertà e delle disuguaglianze ed assicurare condizioni di lavoro sicure, in primis sarebbe cruciale garantire il rafforzamento del sistema dei congedi, in modo tale da raddoppiare ed incrementare l’intervento previsto a livello straordinario per il Covid-19. È auspicabile ,poi, che siano predisposti ulteriori bonus, anche comunali, per servizi di baby-sitting”, continua la coordinatrice cittadina della Lega. “In ottica welfare vi è bisogno di predisporre ticket gratuiti per l’utilizzo di mezzi pubblici e buoni pasto mensili per p.iva e liberi professionisti, da spendersi solo ed esclusivamente presso le tavole calde e ristoranti indicati, al fine di sostenere anche i ristoratori”.

“Bisogna poi istituire un dipartimento, in seno all’Assessorato alle Politiche Sociali, responsabile della tutela, dello sviluppo e del futuro delle famiglie con persone speciali (bambini, anziani e disabili), attivare il Quoziente Familiare (QF) per introdurre il criterio di progressività nel sistema tributario di competenza dell’amministrazione comunale, prevedere l’esenzione dell’addizionale IRPEF comunale per tutte le famiglie a basso reddito con almeno 3 figli o con anziani o disabili a carico.

Bisogna, infine, agevolare le tariffe di tutti i servizi pubblici a favore di famiglie con figli o con anziani o disabili a carico”, conclude la nota della Sapignoli.