Fase 2, Peluso (Fdi): “Fondi Pon per campi estivi a scuola. E indennità per docenti”

Da ANSA Napoli: “Impiegare i fondi Pon per far

partire i campi estivi a scuola dal 1 giugno con i docenti

disponibili, prevedere nel Decreto di maggio un’indennità

straordinaria per i dirigenti, i docenti e il personale Ata per

l’emergenza coronavirus, definire al più presto le linee guida

per la riapertura delle scuole dal 1 settembre al fine di

garantire 15 ore di didattica in presenza e 15 ore di formazione

a distanza con attività asincrone, impiegare il Fondo d’Istituto

per i recuperi scolastici e per i progetti extracurricolari solo

con i docenti interni della scuola, un Piano straordinario per

la sanificazione, la manutenzione e l’edilizia scolastica

improntato a spazi ampi e vivibili, particolarmente carenti nel

Sud, interventi mirati per gli alunni disabili”: sono tra le

proposte emerse dalla videoconferenza, promossa dalla Dirigente

nazionale per le politiche per il Mezzogiorno, Gabriella Peluso,

con dirigenti scolastici e docenti delle scuole, statali e

paritarie sul tema “La scuola per la rinascita dell’Italia”.

Al confronto in videoconferenza, che si è svolta sulla

piattaforma zoom, hanno partecipato la dirigente dell’istituto

comprensivo Cilea-Mameli di Caivano, Rosalba Peluso, la docente

dell’Istituto comprensivo “Foscolo-Oberdan” di Napoli e

componente del coordinamento cittadino di FdI, Imma Guariniello,

i docenti di scuola superiore dell’I.S.S. “F. Degni” liceo

artistico di Torre del Greco, Gerry Russo, e dell’istituto

industriale “Ferrari” di Gragnano, Carmen Iovine, la docente

dell’istituto di scuola primaria Cimarosa di Napoli e Dirigente

sindacale CNAL Marina Denise Scotto, la dirigente delle scuole

paritarie, Giusy Fierro, il coordinatore cittadino di Melito di

FdI, Vincenzo Stravolo, il Segretario Generale di Cnal,

Salvatore Ronghi.

“Nella drammatica emergenza coronavirus, la scuola è riuscita a

garantire la didattica on line e la conclusione dell’anno

scolastico, confermandosi il principale punto di riferimento

della società, anche e soprattutto nei territori economicamente

e socialmente disagiati del Sud dove la qualità e l’abnegazione

dei docenti ha compensato anche l’ulteriore divario sociale del

cosiddetto ‘digital divide’- è stato sottolineato dai

partecipanti nel corso del confronto -; nonostante ciò, il

Governo, e particolarmente il Ministro Azzolina, non ha dedicato

un minimo intervento per il mondo scolastico nell’ambito delle

misure adottate per l’emergenza covid19 e non ha saputo indicare

una linea chiara di intervento e di indirizzo per la ripartenza

delle scuole e per valorizzare questo immenso patrimonio

culturale e sociale della Nazione” .

“I dirigenti scolastici e i docenti italiani non sono

adeguatamente valorizzati ed, infatti, le loro retribuzioni sono

molto al di sotto di quelle dei loro colleghi europei; ciò pone

un problema più complessivo di valorizzazione e di strategia per

questa fondamentale categoria da parte del Governo e della

politica in generale ed anche di adeguatezza del sindacato che,

evidentemente, necessita anch’esso di una svolta totale per

meglio rappresentare il mondo della scuola e chi la anima” – ha

concluso l’esponente del partito di Giorgia Meloni.