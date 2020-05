Fase 2, Panini: “Dal 4 maggio più taxi in strada a Napoli”

Pertanto, a partire dal 4 maggio e fino al 31 maggio 2020, con Ordinanza Dirigenziale n. 7 del 30/04/2020, in accordo con i sindacati di categoria e la Commissione Consultiva per il Trasporto Pubblico non di linea, è stato disposto l’aumento del numero dei taxi a supporto della fase 2 di Emergenza da Coronavirus Covid 19.

Il vicesindaco, Enrico Panini: “Nei prossimi giorni, a seguito di un’ulteriore incontro con i sindacati di categoria e la Commissione Consultiva, saranno definite ulteriori misure al fine di agevolare la mobilità dei cittadini che vogliono utilizzare tale servizio di trasporto per muoversi in città”.