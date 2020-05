Fase 2, Panini: “4 maggio, riaprono i cimiteri. Rispettare il distanziamento”

Il Vicesindaco con delega ai Cimiteri Cittadini, Enrico Panini: “Da domani si potrà tornare a salutare i propri cari nei cimiteri di Napoli”.

Da domani, lunedì 4 maggio 2020, tutti i cimiteri di Napoli torneranno accessibili ai cittadini, a condizione dell’assoluto rispetto delle disposizioni dettate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in tema di distanziamento sociale.

Il Vicesindaco, Enrico Panini: “Da domani si potrà tornare a salutare i propri cari nei cimiteri della nostra città. Raccomandiamo la distanza di almeno un metro tra i frequentatori dell’area cimiteriale in modo tale da evitare qualsiasi forma di assembramento e l’uso dei dispositivi di protezione per