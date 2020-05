Fase 2, Palmieri-Clemente: “Furto pc in scuola a Scampia una vergogna. Bambini privati didattica a distanza””

Sventrando una parete, ladri hanno fatto irruzione nella scuola Eugenio Montale di Scampia portando via i pc con cui la scuola sin dall’inizio dell’emergenza del Coronavirus ha curato la didattica a distanza e la relazione educativa per i propri piccoli alunni.

Questo il commento dell’assessore alla Scuola Annamaria Palmieri e dell’assessore ai Giovani e alla Polizia municipale Alessandra Clemente che hanno espresso, a nome dell’intera Giunta, la solidarietà alla comunità scolastica. “Siamo indignate e ancor di più ci rammarica questa inutile violenza che sottrae ai bambini e alle loro famiglie uno strumento in questo momento indispensabile, tanto più che la comunità si e’ impegnata e ancora si sta impegnando a fornire di tablet per il collegamento casa- scuola a tutti i bambini che non ne fossero in possesso. Scampia non merita questo. E il grido “vergogna” deve essere corale da parte dell’intera città”,