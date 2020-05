Fase 2, Nappi (FI): “Suicidio imprenditore, quanto vale la vita al tempo del Coronavirus?”

QUANTO VALE LA VITA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS?

Ci speravi, hai provato a resistere, e poi hai mollato. Avevano promesso di aiutarti, ma nessuno l’ha fatto. E’ quello che succede ai tempi del Coronavirus. La crisi arriva e non guarda in faccia nessuno. Non fa sconti, si porta via tutto. Il gesto estremo dell’imprenditore di #Barra deve essere un monito per le Istituzioni tutte. Non si può lasciare la gente morire per la paura di non riuscire ad arrivare a domani.

Lo scrive in un post Severino Nappi, vice coordinatore Forza Italia Campania

(Foto dal post di Severino Nappi)