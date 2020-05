Fase 2, Nappi: De Luca annuncia l’arrivo in Campania di 20mila immigrati. Perché loro si e i campani no?

CON QUALE CORAGGIO?

“Chiude i confini della Campania ai nostri conterranei che lavorano in altre Regioni impedendo loro di tornare a casa, ma annuncia l’arrivo di ventimila extracomunitari nell’area del litorale domitio e nella Piana del Sele che dovrebbero “cominciare a lavorare” nella zona. Per loro il pericolo contagi non esiste? Per loro si possono organizzare controlli? Per loro si possono garantire dispositivi di protezione? Per loro ci sono i tamponi che si negano ai campani?

E sopratutto Vincenzo De Luca dimentica che la Campania ha il record di disoccupati! Invece di contrastare lo sfruttamento del lavoro, grazie a questo afflusso record da lui autorizzato, scatenerà una gara al ribasso a chi accetterà di essere pagato meno.

E a perdere, come al solito, sarà la dignità!

#Campania #IlNostroPosto

Lo scrive sulla sua pagina fb Severino Nappi, presidente Associazione Nord e Sud