Fase 2, Maurelli (Federbalneari): “Partenza con perdite del 60% ma non riaprire è sconfitta dello Stato”

“La stagione partirà almeno con un meno 60% di perdita per il comparto balneare”, evidenzia Marco Maurelli, direttore Federbalneari Italia. Dato preoccupante per questa economia “ma non riaprire sarebbe una sconfitta, soprattutto per lo Stato”, sottolinea. I problemi riguardano anche la fase 2 delle spiagge libere: Dovranno essere localmente definite le modalità di accesso e di fruizione, individuando quelle più idonee ed efficaci”, come viene indicato nel documento Inail-Iss sulla balneazione.