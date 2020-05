Fase 2, Mascherina bene essenziale. Ma chi l’ha vista?

Mascherina contro il Coronavirus, bene essenziale ma introvabile

Tutti (o quasi) hanno imparato a usarla e ad oggi rappresenta il bene essenziale per eccellenza. Con l’inizio della pandemia la mascherina, in tela, plastica o cotone, è diventata uno degli strumenti più importanti per difenderci dal coronavirus. Medici, esperti e virologi continuano instancabilmente a dire che è necessario indossarla per proteggere se stessi e gli altri da un eventuale contagio. Tant’è che adesso è impensabile uscire di casa senza coprirsi naso e bocca.

Dopo le prime speculazioni su certificazione e prezzo, lo Stato ha deciso di intervenire. Per evitare che venissero vendute a cifre esorbitanti, il commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri ha fissato il prezzo delle mascherine di tela (quelle chirurgiche) a 50 centesimi più Iva, quindi 61 centesimi in totale. “I cittadini che vorranno acquistarle le troveranno in 50 mila punti vendita, uno ogni 1.200 abitanti – aveva detto Arcuri il 2 maggio prima dell’inizio della cosiddetta fase 2 – Dalla metà di maggio i punti vendita diventeranno 100 mila, uno ogni 600 abitanti”. Il commissario, poi, aveva aggiunto di aver sottoscritto un accordo con farmacie, parafarmacie, Confcommercio, Feder-distribuzione e Coop per mettere in vendita le mascherine al prezzo fissato dall’ordinanza. Un accordo in seguito esteso anche ai tabaccai, dove si venderanno confezioni da venti, come scrive l’Ansa.

Una decisione che aiuta soprattutto chi in questo periodo vive grandi difficoltà economiche. Questo nella teoria, ma non nella pratica: nelle farmacie i dispositivi di protezione sono introvabili e i farmacisti continuano a denunciarne la mancanza .

Un problema non trascurabile, soprattutto se dal 18 maggio le Regioni avranno la facoltà di ripartire e permettere la riapertura delle attività commerciali del territorio. A quel punto le mascherine non potranno certo mancare, vista anche l’obbligatorietà di indossarle nei luoghi chiusi, come negozi e supermercati, ma anche nei parchi e sui mezzi pubblici.

Per i distributori, coloro che si occupano di fornire le mascherine alle farmacie, si è trattato di un errore di comunicazione. Loro pensavano di poter contare su 12 milioni di pezzi, ma in realtà solo una parte era utilizzabile. L’altra è ancora bloccata nell’iter dei controlli, spesso rallentati da intoppi burocratici. Arcuri invece pensa che la colpa sia solo di distributori e farmacisti, che hanno dichiarato il falso, visto che non avevano nei magazzini il numero di mascherine che sostenevano di avere.

Un errore che sembra essere stato risolto. Poco fa infatti il commissario per l’emergenza ha raggiunto un nuovo accordo con Federfarma e le associazioni dei distributori – come scrive il sito di Rainews – per far fronte alla carenza di mascherine chirurgiche sul mercato.

Le associazioni dei distributori si sono impegnate a fornirne 9 milioni alle farmacie nel mese di maggio a partire da lunedì prossimo e poi 20 milioni a settimana a partire dal mese di giugno. Infine il commissario si è impegnato a continuare a integrare gli approvvigionamenti delle farmacie con 10 milioni di mascherine nel mese di maggio, a partire da domani.

Maria Pia Petraroli