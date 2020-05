Fase 2, lavoro Quaglietta-Venanzoni (PD): “Rientro dipendenti al Comune confuso e senza regia”

COMUNE DI NAPOLI: RIENTRO PERSONALE COMUNALE CONFUSO E SENZA REGIA

Tutti dentro … no, anzi, tutti fuori, una conduzione acefala del personale dell’amministrazione comunale.

La giunta comunale ha da poco approvato il proprio protocollo per il contenimento del Covid-19 nella cd. “Fase 2” senza un’opportuna condivisione con le OO.SS., limitandosi una settimana fa solo ad una superficiale informativa con i rappresentanti dei lavoratori. Habemus, dunque, il protocollo ma lasciateci dire che restano inalterati i tanti dubbi emersi nello scorgere le varie versioni di bozza circolate di volta in volta.

Uno su tutti, per esempio quali sono i siti dove si è previsto l’uso del termoscanner per il rilievo termico non solo dei dipendenti ma anche del pubblico per quelli appunto aperte al pubblico.

Basterà la sola informazione ai soggetti così come il protocollo prevede?

Nel frattempo, si stanno intrecciando varie voci di corridoio che vorrebbero, in dispregio alla normativa nazionale e regionale che ha previsto il lavoro agile quale prestazione ordinaria del servizio, un rientro immediato di tutti i lavoratori, nessuno escluso.

Tutto questo, ovviamente in assenza dei prescritti DPI (dispositivi di protezione individuale), per il cui approvvigionamento stanno provvedendo con una procedura di gara in corso, sui cui tempi non vi è certezza. Ancora una volta si è costretti ad assistere ad un teatrino del quale faremmo volentieri a meno. Una conduzione acefala del personale da parte dei vertici di San Giacomo tendente esclusivamente a ribaltare tutte le eventuali responsabilità (penali e civili), che dovessero scaturire da un inidoneo utilizzo dei lavoratori in presenza fisica, sui dirigenti individuati quali datori di lavoro.

E un po’ come incitare alla battaglia (contro il nemico invisibile), recandosi però senza munizioni.

Ci chiediamo qual è la ratio di tutto ciò?

Perché mettere a repentaglio l’incolumità dei lavoratori, per dimostrare cosa?

Insomma, credo che su questa vicenda si debba far chiarezza e abbiamo pertanto, già chiesto al Presidente della Commissione Personale di convocare le OO.SS. e la Giunta per discutere di questo delicato problema.

Alessia Quaglietta

Diego Venanzoni

consiglieri comunali di Napoli

gruppo PD