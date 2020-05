Fase 2, Istat: Napoli, i prezzi al consumo al tempo del Covid 19

Gli indici dei prezzi al consumo di aprile 2020 sono stati elaborati nel contesto dell’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Covid -19 in Italia, che ha visto prolungarsi la sospensione delle attività di ampi segmenti dell’offerta di beni e servizi di consumo e confermate le misure di limitazione alla mobilità personale e di distanziamento sociale per il contrasto della pandemia.

L’impianto dell’indagine sui prezzi al consumo, basato sull’utilizzo di una pluralità di canali per l’acquisizione dei dati, ha consentito di ridurre gli effetti negativi dell’elevato numero di mancate rilevazioni sulla qualità delle misurazioni della dinamica dei prezzi al consumo. La situazione che si è venuta determinando e le modalità con le quali è stata affrontata sono illustrate nella Nota metodologica, alle pagine 19 e 20, del Comunicato stampa diffuso oggi dall’Istat.

Come ricordato nella Nota metodologica dell’Istat, gli indici ai diversi livelli di aggregazione, sia nazionali sia locali, che hanno avuto una quota di imputazioni superiore al 50% (in termini di prezzi mancanti e/o di peso), sono segnalati mediante l’utilizzo del flag “i” (dato imputato).

Nel mese di aprile 2020 la variazione dell’indice mensile dei prezzi al consumo (NIC) è pari a 0,0.

Il tasso tendenziale 0,6 è in diminuzione rispetto al mese di marzo (0,7). Si evidenziano di seguito le

variazioni più rilevanti della categoria delle sottoclassi di prodotto all’interno delle 12 divisioni.

 DIVISIONE”Prodotti alimentari e bevande analcoliche”:in aumento riso (0,2), farina e altri cereali (1,7),

pane (0,6), altri prodotti di panetteria e pasticceria (0,9), pasta secca, pasta fresca e preparati di pasta (0,7),

cereali per colazione (1,5), carne bovina (0,4), carne ovina (1,3), pollame (1,1), altre carni (1,1), salumi (0,9),

altri preparati a base di carne (0,2), pesci e frutti di mare secchi (0,3), altri pesci e frutti di mare conservati (0,6),

latte intero (0,1), scremato (0,1), conservato (1,1), yogurt (0,4), formaggi e latticini (0,7), uova (1,0), burro (2,7),

olio d’oliva (2,5), altri oli alimentari (2,8), frutta fresca (1,9) (i), vegetali freschi (8,5) (i), vegetali surgelati (1,1),

patate (2,1) (i), patatine fritte (0,7), confetture,marmellate e miele (0,4), cioccolato (0,6), confetterie (0,9), salse

e condimenti (0,4), sale, spezie (0,5), alimenti per bambini (0,2), piatti pronti (0,7), altri prodotti alimentari n.a.c.

(1,0), caffè (1,0), tè (0,3), cacao e cioccolata in polvere (3,6), acque minerali (0,1), succhi di frutta e verdura (1,1).

In diminuzione: pesci freschi (-4,0) (i), frutti di mare freschi (-7,6) (i), frutti di mare surgelati (-1,8), altri prodotti

a base di latte (-0,5), margarina e altri grassi vegetali (-3,5), conserve di frutta e prodotti a base di frutta (-0,4),

zucchero (-1,4), gelati (-3,6), bevande analcoliche (-0,5).

 DIVISIONE”Bevande Alcoliche e Tabacchi”:in aumento aperitivi alcolici (0,4), vini liquorosi (0,4, birre lager

(0,7), sigarette (0,4), sigari e sigaretti (0,5), altri tabacchi (0,3). In diminuzione alcolici e liquori (-1,7), vini da

uve (-1,8).

 DIVISIONE”Abbigliamento e Calzature” (i): in aumento indumenti per uomo (0,3) (i), indumenti per donna

(0,5) (i), indumenti per neonati e bambini (0,4) (i), calzature per uomo (0,1) (i), calzature per donna (0,2) (i),

calzature per neonati e per bambini (0,3) (i).

 DIVISIONE”Abitazione, acqua, energia e combustibili”: In diminuzione energia elettrica (-8,8), gas di città

(-11,1), idrocarburi liquidi (-1,9), gasolio per riscaldamento (-3,0).

 DIVISIONE “Mobili, articoli e servizi per arredamento”: in aumento frigoriferi,freezer e frigo freezer (0,5),

lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie (1,5), apparecchi per cottura cibi (3,6), apparecchi per la pulizia della casa

(4,6), utensili da cucina non elettrici (0,3) (i), prodotti per la pulizia e manutenzione della casa (1,7). In

diminuzione apparecchi per riscaldamento e condizionatori d’aria(-5,9), altri piccoli elettrodomestici (-1,0).

 DIVISIONE “Servizi sanitari”: in aumento test di gravidanza e dispositivi meccanici di contraccezione (2,5),

altri prodotti medicali n.a.c. (1,8), occhiali e lenti a contatto correttivi (0,3) (i), altre attrezzature ed apparecchi

terapeutici (0,9).

 DIVISIONE “Trasporti”: in aumento automobili nuove (0,1), motocicli e ciclomotori (0,3), pezzi di

ricambio per mezzi di trasporto (2,2), voli nazionali (35,0) (i), internazionali (21,0) (i), trasporto marittimo (16,2)

(i). In diminuzione automobili usate (-0,1), biciclette (-0,1) (i), gasolio per mezzi di trasporto (-4,8), benzina (-5,0),

altri carburanti (-1,2), trasporto ferroviario passeggeri (-0,3) (i).

 DIVISIONE”Comunicazioni” : In aumento apparecchi per la telefonia fissa e telefax (1,2), apparecchi per la

telefonia mobile (2,4), connessione internet (1,0) . In dimminuzione servizi di telefonia mobile (-2,3).

 DIVISIONE”Ricreazione,Spettacoli e Cultura”: in aumento altri apparecchi per la ricezione, registrazione e

riproduzione di suoni e immagini (2,2), apparecchi per il trattamento dell’ informazione (4,7), accessori per

apparecchi per il trattamento dell’informazione (5,4), autocaravan, caravan e rimorchi (0,1), giochi e hobby (2,6)

(i), giocattoli (0,4) (i), articoli sportivi (0,2) (i), prodotti per animali domestici (0,7), servizi ricreativi sportivi

come spettatore (0,1) (i), musei, parchi e giardini (0,7) (i), servizi di rilegatura e E-book download (0,6), giornali

(0,2), altri articoli di cancelleria e materiale da disegno (1,3), pacchetti vacanze internazionali (9,2) (i). In

diminuzione apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di suoni (-4,5), apparecchi per la

ricezione, registrazione e riproduzione di immagini e suoni (-2,2), macchine fotografiche e videocamere (-4,3),

supporti con registrazione di suoni, immagini e video (-17,2), altri supporti per la registrazione (-3,3), servizi

ricreativi e sportivi – fruizione come praticante (-0,7) (i), riviste e periodici (-1,6), pacchetti vacanza nazionali (-

6,4) (i).

 DIVISIONE “Istruzione” (i): nessuna variazione.

 DIVISIONE ”Servizi ricettivi e di ristorazione” (i): in aumento alberghi,motel, pensioni e simili (12,7) (i),

villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili (7,4) (i).

 “Altri beni e servizi”: in aumento articoli per l’igiene personale e il benessere, prodotti di bellezza (0,8).

 (i) Indice calcolato imputando, perché non disponibili o non utilizzabili, dati elementari rappresentativi del 50% e più del peso dell’aggregato