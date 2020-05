Fase 2, Immuni: l’attesa dell’app trova contagi tra dubbi e criticità

Immuni arriva a fine maggio tra dubbi e criticità ancora da risolvere

Tutto sembra essere pronto per l’avvio della fase 2bis, quella che comincerà lunedì 18 maggio e che ci farà dire addio a gran parte delle limitazioni con cui siamo stati costretti a vivere finora. All’appello però manca ancora Immuni, l’app che ha la funzione di tracciare i contagi, pensata proprio per aiutare a combattere la pandemia da coronavirus.

Di questo sistema si è iniziato a parlare già ad aprile, quando si diceva che l’applicazione sarebbe stata disponibile all’avvio della fase 2, quella che è partita il 4 maggio e che ha segnato la fine del lockdown e l’inizio della nostra convivenza con il virus.

Ma ormai siamo in fase 2 inoltrata e di Immuni non si è vista neanche l’ombra. Pare infatti che sarà disponibile solo a fine maggio.

L’app, ideata da Bending Spoons – società fondata nel 2013 a Copenaghen, ora con sede a Milano -, consente di ricostruire i contatti fra le persone, inclusi gli incontri casuali: se qualcuno dovesse risultare positivo al virus, permetterà di intervenire subito e minimizzare così la diffusione. Un sistema che però può funzionare solo se verranno fatti tamponi a sufficienza. Infatti solo dopo che una persona risulta positiva al test, le autorità sanitarie potranno inviare – tramite Immuni – un’allerta a chiunque abbia incontrato quella persona abbastanza a lungo e abbastanza vicino da essere in pericolo.

Secondo quanto trapelato finora, l’app funzionerà attraverso i segnali Bluetooth, che permetteranno di collegare due telefoni vicini. Immuni poi non dovrebbe raccogliere informazioni personali (nome, cognome, indirizzo, email, numero di telefono), né usare la geo-localizzazione, quindi il problema della privacy non si pone. Una volta scaricata, infatti, genera un codice numerico non legato all’identità.

Il governo ha fatto sapere che l’applicazione sarà scaricabile su base volontaria, ma è necessario che almeno il 60% delle persone ce l’abbia per far sì che il tracciamento funzioni.

In una relazione inviata al Parlamento due giorni fa il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) ha evidenziato alcuni aspetti critici di Immuni, pur riconoscendo alla tecnologia di Apple e Google, che sono alla base del sistema, un buon livello di sicurezza. Più nello specifico il Copasir ha chiesto maggiori garanzie sul trattamento dei dati e ha proposto che l’intero sistema venga gestito da uno o più soggetti pubblici in Italia.

Inoltre, stando a questa relazione, non bisogna sottovalutare il fatto che Bending Spoons sia l’unica società sviluppatrice né bisogna dimenticarsi del rischio di eventuali attacchi hacker.

Maria Pia Petraroli