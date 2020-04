Fase 2, Gay-Odin per Festa della mamma: e se bastasse un cioccolatino per accorciare le distanze?

Le gift box di Gay-Odin per la festa della mamma: cioccolato foresta e nudi artigianali

E se bastasse un cioccolatino per accorciare le distanze? E’ questa l’idea di Gay-Odin che quest’anno celebra la festa della mamma con spedizioni regalo in tutta Italia. In questo modo anche chi è lontano da casa potrà dedicare un dolce pensiero alla mamma. Sul sito gay-odin.it è infatti possibile comporre gift-box personalizzate, da riempire con una selezione di nudi artigianali: dagli imperiali al gusto di nocciola e mandorla agli amorini al sapore di cannella; dagli esploratori paste di cioccolato al rhum ai cioccolatini al peperoncino; dai cico-cico piccoli tartufi ricoperti di cacao in polvere ai verdeprato cremini con nocciole e mandorle rifiniti con granella di pistacchio. Senza dimenticare una varietà di nudi in cialda ripieni di crema al cioccolato come le ghiande, le noci e i wafer.

E per le mamme più golose ed esigenti è possibile scegliere tra diverse confezioni regalo di Cioccolato Foresta, prodotto iconico della casa che quest’anno celebra il suo centenario: scatole regalo contenenti piccoli bocconcini di cioccolato foresta al latte o fondente da assaporare in punta di dita, oppure gli intramontabili tronchetti di Cioccolato di Foresta disponibili in diverse pezzature da 200 gr fino a 1 Kg. Il segreto di questo prodotto leggendario risiede nella selezione delle materie prime – un blend di cacao, di Criollo innanzitutto, varietà rara e particolarmente aromatica, e di fave di provenienza centro americana – e nella lavorazione artigianale: mani esperte realizzano vaporose pieghe di cioccolato che, strette tra loro, richiamano alla memoria i rami intrecciati e il tronco increspato di un albero. Un prodotto che ancora oggi si distingue per creatività e design, emblema di eleganza e raffinatezza che non ha eguali al mondo.

I punti vendita di Napoli, Milano e Roma sono attivi momentaneamente solo online

Antica Fabbrica di Cioccolato, Via Vetriera, 12 – 80100, Napol