Fase 2 (food), Le ricette di Serena: Involtini di pesce spada

INVOLTINI DI PESCE SPADA

Buonissimo anche semplicemente grigliato, è possibile arricchire il pesce spada così:

INGREDIENTI PER 4 INVOLTINI

2 fette di pesce spada sottili

qualche foglia di basilico

70 gr di pomodori a dadini

20 gr di olive nere denocciolate

15 gr di capperi

15 gr d’olio EVO

20 gr di pangrattato

mezzo spicchio d’aglio

un peperoncino

Tagliate le fette di pesce spada a metà ricavando due mezze lune (ovviamente togliete la parte con le spinette).

In un bicchiere da minipimer mettete le olive nere snocciolate, la dadolata di pomodori, il basilico sminuzzato con le mani, i capperi, il peperoncino aperto a metà, l’olio, un pizzico di sale, il pangrattato. Tritate tutto con il minipimer.

Stendete la crema al centro della mezzaluna di pesce spada e arrotolatela su se stessa, fermandola con uno stecchino.

Riscaldate il forno a 200 gradi, e sistemate gli spiedini in una pirofila, aggiungendo un filo d’olio e un pizzico di sale. Cuocete per 15 minuti circa.

Io l’ho accompagnato con un contorno saporito… peperoncini verdi fritti!!! #pescespada #involtinidipescespada #saporimediterranei