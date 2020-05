Fase 2, Edenlandia: Siamo pronti a ripartire ma dei parchi giochi Conte non ne parla

“Edenlandia è pronta e vuole ripartire!” Lo scrive in una lettera inviata agli enti competenti, comunali e regionali lo staff dello storico parco giochi che denuncia “ma del nostro settore non se ne parla; non abbiamo indicazioni del se e del quando realmente si potrà riaprire”. E ancora, si legge: “Edenlandia è un progetto per la città; potrebbe dare a tutti i cittadini, soprattutto i più piccoli, un momento di serenità e svago dopo i lunghi mesi di “lockdown”. “Siamo un luogo aperto con ampi spazi in cui il distanziamento sociale può essere agevolmente rispettato”. Poi, il grido di dolore: “Abbiamo già perso abbastanza. Le festività di Pasqua e del primo Maggio hanno da sempre avuto un peso molto significativo sull’intero volume d’affari; non vorremo perdere anche la primavera e l’estate”.

Preoccupazione si manifesta anche per tutta la forza lavoro che “è ancora in attesa di ricevere i sussidi previsti (sostegno FIS) dal Decreto Cura Italia”, motivo per il quale “poter riaprire consentirebbe di affrontare il futuro con maggiore speranza”. “Il Nostro è un grido di dolore e preoccupazione – prosegue il documento -: Abbiamo già perso due dei sei mesi più importanti dell’anno e ci aspetta un periodo di grande sofferenza ma, contrariamente ad alcune voci emerse, Edenlandia è pronta e vuole ripartire”. Lo staff di Edenlandia spiega “bisogna consentire alle imprese che sono in grado di garantire gli standard sanitari previsti dal Comitato tecnico scientifico nazionale di iniziare a programmare il loro futuro”.

Quindi l’appello al sindaco di Napoli Luigi de Magistris e al governatore della Campania Vincenzo De Luca: “Confidiamo, infine, che il Governo sia compulsato anche da voi affinché emani misure a sostegno di un settore scarsamente rappresentato e tutelato. Chiediamo a tutti gli enti in indirizzo di dare, ognuno per la propria parte, il massimo supporto in un momento così difficile per la nostra regione e nazione”, conclude la lettera,