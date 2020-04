Fase 2, Dalla profeta su Conte: “Caro amico ti scrivo…”

“Caro amico ti scrivo così mi distraggo un po’… cantava il grande Lucio Dalla. E oggi più che mai per continuare a avere rapporti con un’amica o un amico siamo costretti dalla quarantena per il Covid-19 a continuare a scrivere, anche se utilizziamo modalità diverse: fb, wapp, messanger, e altro ancora in versione social. Il dcpm del 26 aprile 2020 infatti tra le persone che si possono andare a trovare, a casa, esclude proprio l’amica o l’amico, con cui, il più delle volte, si ha un rapporto quasi come fosse un “fratello”, di “affetto stabile”, e perché no di “amore”. Con lei o con lui si condivide spesso la maggior parte delle giornate, si confidano le esperienze personali, anche quelle più intime. Si condividono le ore di svago, di studi. Una persona che è sempre disponibile e su cui si può contare ad occhi chiusi. Senza riserve. Eppure, tutto questo non garantisce la possibilità, nel pieno rispetto del protocollo di sicurezza, di incontrarlo come invece avverrà dal 4 maggio, all’inizio della Fase 2, per i congiunti, gli affetti stabili, tra cui conviventi e fidanzati, gli affini. E allora non resta altro che cantare con Lucio Dalla… caro amico ti scrivo così mi distraggo un po’…