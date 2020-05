Fase 2: da lunedì gli incontri con gli amici ma all’aperto

I dati restano confortanti, si attendono quelli di giovedì per far cadere gli ultimi dubbi. Se resteranno in calo i contagi e aumenteranno i guariti, arriverà il via libera da lunedì 18 giugno anche agli spostamenti nella regione e, soprattutto, agli incontri con gli amici. Ma, attenzione, no alle riunioni a casa. All’aperto, per l’aperitivo o una pizza. E stop all’obbligo anche dell’autocertificazione, che resterà solo per gli spostamenti da regione a regione. Resta ferma all’1 giugno, ma potrebbe essere anticipata al 25 maggio, la data probabile per liberalizzare gli spostamenti tra Regioni.

fonte Il Roma