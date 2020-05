Fase 2, Comune: via al progetto socializzazione per bambini e ragazzi

Approvato il progetto «Seconda stella a destra: l’estate dei bambini e dei ragazzi» fortemente voluto da tutta la giunta comunale guidata dal sindaco Luigi de Magistris, come sostegno dell’amministrazione ad una graduale ripresa della normalità, con particolare attenzione alle fasce più giovani della popolazione cittadina, già provate dal lungo periodo di restrizioni e dalla conseguente repentina, drastica sospensione delle attività scolastiche in presenza; ma soprattutto dalla dolorosa rinuncia alla socialità attiva. L’amministrazione comunale intende destinare a tale scopo alcuni luoghi cittadini opportunamente allestiti con strutture ludiche e sportive; tali aree saranno individuate in collaborazione con tutti gli assessorati, con le Municipalità, e con il contributo di associazioni, comitati cittadini e imprese.

Il progetto si propone di restituire spazi cittadini alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi, attraverso una programmazione su misura di eventi per l’infanzia e per l’adolescenza finalizzati alla costruzione di una percezione positiva della città; sviluppando inoltre temi quali la sostenibilità ambientale e favorendo l’educazione, il gioco, le attività motorie, il protagonismo nelle iniziative culturali, la condivisione. Parallelamente viene incentivata la sinergia e la collaborazione con le diverse realtà già attive sul territorio. Saranno predisposti avvisi per favorire sia le donazioni di strutture per abbellire i luoghi individuati, sia la partecipazione alla programmazione complessiva delle attività (ludiche, sportive, culturali, educative) di associazioni ed enti di varia natura.