Fase 2, Caos Maturità Azzolina: “Esame in classe”. Scuola: “In mancanza di protocollo a casa”

La maturità si avvicina, ma le incertezze sono tante.

Non si tornerà a scuola prima di settembre: è questa una delle poche certezze su cui gli studenti italiani possono contare al momento. Ma per i maturandi ci sono diversi punti da chiarire: si discute ancora delle modalità con cui si farà l’esame finale, un momento importantissimo per centinaia di migliaia di ragazzi che certo non si aspettavano di concludere in questo modo la propria carriera scolastica.

La data dell’unica prova rimasta, quella orale, è sempre più vicina: i colloqui avverranno il 17 giugno. Nella sua ultima audizione alla Camera, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina (nella foto) ha spiegato che l’esame di Stato durerà massimo un’ora e sarà svolto in presenza (non online, come si era detto in un primo momento), rispettando le misure di sicurezza necessarie. La commissione sarà composta da sei membri interni e da un presidente esterno; il credito del triennio finale è stato rivisto: potrà valere fino a 60 punti, mentre la prova orale permetterà di accumulare i restanti 40. Il voto massimo della maturità infatti resta 100.

Il mondo della scuola, però, ha espresso parecchie perplessità sull’esame in classe. L’associazione nazionale presidi (Anp) ha manifestato dei dubbi in merito al fatto che nelle commissioni ci sono “persone fragili”, con riferimento all’età media, piuttosto elevata, del personale scolastico. Persone che quindi potrebbero presentare istanza di sostituzione.

Il consiglio superiore della pubblica istruzione (Cspi) – formato da 36 membri, tra cui dirigenti scolastici, insegnanti, e sindacalisti – ha invece raccomandato l’utilizzo di un protocollo di sicurezza nazionale, a garanzia della salute di tutti quelli che saranno coinvolti. A redigere tale protocollo è il comitato tecnico-scientifico, che – secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera – prevede mascherina per tutti (commissari, presidenti e candidati), un solo accompagnatore per ogni maturando, l’ingresso in aula di una persona alla volta e pulizie fatte alla fine di ogni sessione, quindi ogni sera.

Secondo il Cspi, se non sarà possibile applicare il protocollo l’esame sarà svolto a distanza, come quello di terza media.

Inoltre, come scrive il Corriere, in almeno sette regioni non ci sono nemmeno abbastanza candidature per fare il presidente di commissione, figura spesso ricoperta da presidi o insegnanti delle superiori con almeno dieci anni di servizio.

Maria Pia Petraroli