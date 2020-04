Fase 2 a Napoli, ecco il piano dell’Anm sul metrò passeggeri dimezzati

Quattrocento passeggeri per treno invece di 800. È questo il limite possibile, per tornare a viaggiare in metro: la metà dei passeggeri ( quando si raggiungerà il pieno regime di utenti) sulla Linea 1. Non solo. Si prevedono accessi limitati nelle stazioni, tornelli conta-persone, mascherine e guanti a bordo, sanificazione strutturale dei mezzi. Anm si prepara alla fase 2 e nell’attesa della normativa del ministero dei Trasporti, prepara un piano di misure per metropolitane, funicolari e bus. Sarà ripensata l’intera rete del servizio su gomma, privilegiando 15 linee considerate prioritarie, per offrire più mezzi e più autisti e rispettare le distanze tra passeggeri. Anche in questo caso sono prevedibili accessi limitati. Anm è pronta ad eliminare anche i parcometri cittadini, il pagamento della sosta delle strisce blu sarà possibile soltanto attraverso le 8 app già esistenti. Un piano ancora allo studio dei tecnici dell’azienda di trasporto cittadina ( con il supporto del professor Bifulco della Società italiana docenti trasporti), pronto a subire modifiche e aggiunte, quando da Roma arriveranno le direttive. Un progetto che però mette in campo le prime linee guida di un modo di viaggiare in via di trasformazione, probabilmente già dal 4 maggio in poi.

“Abbiamo calcolato il loadfactor – spiega Nicola Pascale, amministratore unico Anm – cioè il coefficiente di occupazione di 2 persone al metro quadrato e queste sono le misure che siamo pronti ad adottare per il distanziamento sociale sui mezzi pubblici. Se dal ministero si deciderà per la distanza di un metro per ciascun passeggero, i numeri sono destinati a ridursi ancor di più ” . Da 800 passeggeri per ciascun convoglio ai 400 della Fase 2, dai 145 mila utenti giornalieri della Linea 1 della metropolitana ai 4mila scarsi dei 50 giorni di quarantena. Una rivoluzione. ” Andiamo tutti incontro ad un nuovo mondo – prosegue Pascale – non possiamo prevedere dati di traffico perché non sappiamo in quanti sceglieranno di usare i mezzi pubblici, invece che le automobili che diversi studi danno come mezzo di trasporto prescelto dai cittadini, non appena potranno spostarsi di nuovo “. Quel che attende gli irriducibili del trasporto pubblico sono giorni difficili. I tornelli conteranno i passeggeri, gli accessi saranno limitati e in stazione, superato il numero consentito, non si potrà accedere, bisognerà attendere fuori. L’azienda si troverà a mettere in campo più personale per controllare gli accessi, a fronte di una previsione di incassi crollata quasi del 100 per cento.

La previsione è di 20mila passeggeri quotidiani a fronte dei 145mila di due mesi fa. Un crollo verticale di 120 mila utenti. Senza considerare che limitare gli ingressi, far rispettare le regole per evitare affollamenti potrebbe essere quanto mai difficile. ” Ci aspettiamo giornate complicate “, ammette Pascale. Il lockdown penalizza anche i nuovi treni metro, la messa in servizio del primo ( arrivato il giorno prima dell’istituzione della zona rossa in Italia) slitta a febbraio 2021. “La società spagnola Caf che li realizza è ferma e un gruppo di ingegneri da Bilbao che attendevamo per lavori necessari, sono bloccati ” rivela Pascale. Il piano prevede anche la riorganizzazione del servizio bus che privilegerà circa 15 linee più frequentate e prioritarie. Nel corso del 2020, è atteso un rinnovo della flotta con 60 nuovi bus più 11 in corso d’ordine fonte Repubblica