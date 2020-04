Farmaco low cost riduce i rischi

Il cardiologo Giampaolo Palma: il Clexane può curare la malattia nelle prime fasi.

Dalle autopsie delle vittime del Covid-19 sta emergendo un dato: i tessuti sono devastati dai coauguli. Insomma, ad uccidere gli ammalati è la trombosi prima ancora della polmonite. La soluzione che stanno trovando gli specialisti è quella di utilizzare eparine, come il Clexane, un farmaco a basso costo che ha due effetti: quello di impedire la coagulazione e quello di ridurre l’infiammazione. L’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) in brevissimo tempo ne ha approvato l’utilizzo, sottolineando, però, nella scheda tecnica che «poiché l’uso terapeutico delle Ebpm (eparine a basso contenuto molecolare) sta entrando nella pratica clinica sulla base di evidenze incomplete e con importanti incertezze anche in merito alla sicurezza, si sottolinea l’urgente necessità di studi randomizzati che ne valutino efficacia clinica e sicurezza”. In Campania a far circolare la notizia tra i non addetti ai lavori è stato il post su Facebook di Giampaolo Palma (nella foto), cardiologo già presso l’Ospedale Maggiore di Parma, ora a Nocera Inferiore direttore sanitario del Centro malattie cardiovascolari e del Centro trombosicoagulazione-scompenso, accreditato con il Servizio sanitario nazionale. «Bisogna intervenire in fasi iniziali e non più nella fase di ventilazione assistita», dice Palma.

Lei è un sostenitore dell’utilizzo di questo farmaco, perché? «Analizzavamo in videoconferenza i prelievi bioptici e esami istologici dei primi frammenti di polmone dei pazienti Covid deceduti e abbiamo notato che erano impregnati di coaguli. Aggrediti da una vera e propria tempesta coagulativa. Ora cominciamo a chiamare questi coaguli microclots. Inizialmente sembrava in Coagulazione intravascolare disseminata “atipica”, con interessamento di parenchima polmonare e vene degli arti inferiori, adesso appare sempre più come una “Cac”, malattia coagulativa da Covid-19.».

Ha parlato di videoconferenza, con chi è in contatto?

«Con il professor Pierluigi Viale, direttore di Malattie infettive al Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna. Ho avuto successivamente modo di partecipare a videoconferenza con colleghi cardiologi, intensivologi, pneumologi, anatomopatologi di diversi ospedali della Lombardia in cui venivano analizzati i prelievi bioptici di tessuto polmonare». fonte Il Roma