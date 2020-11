Fantaconsigli dell’ottava giornata

Buongiorno fantallentori, eccoci finalmente tornati dopo una sosta come sempre pesante ma in questo caso agrodolce viste le belle prestazioni di un’Italia a tutti gli effetti rinata. Come di consueto le nazionali hanno portato diversi positivi al Covid tra i quali alcuni si stanno rivelando a ridosso delle gare. Occhio dunque agli indisponibili e ai rientrati per ultimi dalle rispettive nazionali i quali potrebbero riposare. Vediamo nel dettaglio su chi puntare in questo 8^ turno.

CROTONE-LAZIO

Si parte con il match dello Scida tra Crotone e Lazio. Messias e Pereira possono mettere in difficoltà i biancocelesti e portare bonus. Male Marrone contro Immobile. Tra i biancocelesti non ci saranno Luiz Felipe e soprattutto Milinkovic positivi al Covid. Dentro i rientranti Lazzari e Immobile.

SPEZIA-ATALANTA

Trasferta non semplicissima per i bergamaschi che trovano uno Spezia sempre più a proprio agio nella massima serie. Pobega e Nzola possono continuare a stupire. Da evitare Chabot. Sponda Dea mancheranno Muriel e Hateboer. Punto su Miranchuk e Pasalic.

JUVENTUS-CAGLIARI

Partita molto importante per i bianconeri dopo i troppi pareggi delle prime giornate. Non ci saranno Bonucci e Chiellini entrambi infortunati. Morata e Arthur, galvanizzati dalla nazionale, vogliono confermarsi in campionato. Lato Cagliari mancheranno Godin, positivo al Covid, e Nandez che resterà in isolamento. Joao Pedro e Rog i migliori da schierare.

FIORENTINA-BENEVENTO

Prima gara per Prandelli al ritorno sulla panchina viola. Davanti si ritroverà il Benevento di Pippo Inzaghi. Ribery e Pulgar beneficeranno immediatamente del nuovo modulo. R.Insigne e Letizia sono i nomi pericolosi in casa campana. Fuori Lirola e Maggio.

INTER-TORINO

Ha bisogno della vittoria l’Inter di Conte dopo qualche partita poco convincente. Torna Lukaku titolare e non può essere tenuto fuori. Bene anche De Vrij. Positivi e quindi assenti Brozovic e Kolarov. In casa Toro c’è da capire chi sono i due casi di Coronavirus rientrati dalla nazionale. Belotti spesso si esalta a San Siro e va schierato. Può sfoderare una bella prestazione anche Meitè. Da evitare assolutamente Bremer.

ROMA-PARMA

I giallorossi vogliono confermarsi tra le squadre più in forma del campionato contro un Parma ancora poco convincente. Sempre out Dzeko ancora positivo. Mkhitaryan una garanzia, Veretout può colpire, in particolare perché rigorista. Vedo bene Gervinho ed Hernani tra gli emiliani. Grassi non è una buona soluzione.

SAMPDORIA-BOLOGNA

Bella sfida quella di Marassi tra Ranieri e Sinisa. La Samp è partita meglio dei felsinei che saranno però agguerriti. I miei nomi sono Ramirez e Candreva da una parte e Soriano e De Silvestri dall’altra. Non punterei su Regini e Danilo.



VERONA-SASSUOLO

Una delle partite più belle della giornata tra due squadre che esprimono idee di gioco importanti e destinate a navigare nelle zone alte della classifica. Bene il tarantolato Barak, può sbloccarsi Kalinic. Berardi è in grande condizione e va schierato. Torna Djuricic e può già essere decisivo. Non mi convincono Magnani e Rogerio.

UDINESE-GENOA

Match subito delicato tra due squadre in lotta nelle zone basse della classifica. Bonus per Okaka e Pereyra tra i padroni di casa. Scamacca e Zajc faranno bene per quanto riguarda i genoani. Rischio giallo per Arslan e Badelj.

NAPOLI-MILAN

La partita di cartello dell’ottavo turno è senza dubbio la sfida tra Gattuso e Pioli che può dare uno slancio veramente importante a chi dovesse vincere. Mancheranno due protagonisti importanti che sono Osimhen e Leao, entrambi infortunati. Mertens dovrebbe tornare punta e vuole ritrovare il gol quindi non può essere lasciato fuori. Idem Insigne, straripante con la nazionale. Per quanto riguarda i rossoneri torna titolare Rebic e queste sono le sue partite. Dentro anche Kessie.