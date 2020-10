Fantaconsigli della 6^ giornata

Buongiorno fantallentori.

Siamo alle porte della sesta giornata, in una fase frenetica della stagione con tante partite in pochi giorni.

Occhio dunque a qualche turnover e ai big recuperati e indisponibili.

Tracciamo, come di consueto, un’analisi partita per partita.

CROTONE-ATALANTA

Si parte con il match dell’Ezio Scida tra Crotone e Atalanta.

I calabresi saranno privi di Molina risultato positivo al Covid.

Benali e Simy possono portare bonus.

Sponda bergamasca il turnover sarà ampio.

Riposo per Toloi, Gosens out per infortunio.

Titolari e da schierare Malinovskyi e Muriel.

INTER-PARMA

Partita importante per i nerazzurri che si ritrovano senza Lukaku colpito da un problema muscolare.

Mi aspetto il gol di Lautaro dopo qualche partita decisamente negativa.

Certezza Hakimi.

Vidal potrebbe riposare.

Al Parma mancherà invece Bruno Alves oltre al solito Inglese.

Cornelius e Kurtic possono colpire.

BOLOGNA-CAGLIARI

Inedito “Saturday Night” a Bologna.

I padroni di casa vengono da 3 sconfitte consecutive mentre i sardi sono in un buon momento.

Punto da una parte su Orsolini e De Silvestri e dall’altra su Joao Pedro e Nandez.

Rischio giallo per Schouten e Walukiewicz.

UDINESE-MILAN

Domenica, all’ora di pranzo, i rossoneri sfidano l’Udinese alla Dacia Arena.

Bene De Paul che ha bisogno di sbloccarsi e Lasagna che fa spesso male al Milan.

Calhanoglu e Kessie vanno schierati.

Male Samir, ancora panchina per Tonali.

SPEZIA-JUVENTUS

Ha bisogno dei tre punti la squadra di Pirlo, che non vince in campionato da un mese e mezzo, contro uno Spezia che non sta facendo male.

Verde e Bartolomei possono stupire.

Da evitare Terzi.

Tra i bianconeri torna CR7 e non può essere lasciato fuori.

Bene anche Chiesa, mentre dovrebbe andare in panchina Bentancur.

TORINO-LAZIO

Partiamo col dire che c’è qualche possibilità che il match venga rinviato per via dell’elevato numero di casi Covid riscontrati in casa Lazio.

Nel caso in cui si dovesse giocare Belotti e Meitè sarebbero i consigliati in casa Toro.

Verdi in questo momento prende solo voti bassi.

Tra i biancocelesti mancheranno, tra gli altri, Immobile e Luis Alberto.

Correa e Milinkovic saranno i trascinatori.

NAPOLI-SASSUOLO

Partita tra due squadre in grandissima forma.

Il Napoli potrebbe perdere Insigne che tuttavia sembra recuperabile in brevissimo tempo.

L’ex Politano è in grande spolvero e va schierato così come Osimhen.

Nel Sassuolo occhio a Djuricic che potrebbe non esserci.

Berardi bene, Traorè possibile sorpresa.

ROMA-FIORENTINA

Dopo il pareggio europeo, i giallorossi affrontano la Fiorentina con Iachini sempre più minacciato dall’ombra di Sarri.

A Mkhitaryan sta mancando solo il gol e arriverà domani.

Veretout sempre pericoloso in quanto rigorista.

Sponda viola dico Biraghi e Bonaventura.

Karsdorp e Caceres non sono buone scelte.

SAMPDORIA-GENOA

Derby della lanterna come spesso accade senza pronostico anche se i doriani ci arrivano nettamente più in forma.

Quagliarella e Criscito sono i leader delle rispettive squadre e possono essere gli eroi del derby.

Tuttavia partite del genere si decidono spesso e volentieri con i cambi e quindi punto anche su Keita Balde e Scamacca che dovrebbero partire dalla panchina.

Rischio cartellino per Ekdal e Behrami.

VERONA-BENEVENTO

Il sesto turno si chiude lunedì con Verona-Benevento.

Mi affido da una parte a Kalinic e Tameze e dall’altra a Lapadula e Ionita.

Da evitare Vieira e Foulon.

Alessio Maria Giannitti