Fantaconsigli della 4^ giornata

Buongiorno fantallentori.

Alle porte della 4^ giornata il futuro della Serie A sembra sempre più incerto.

La situazione contagi sta infatti peggiorando e il mondo del calcio non fa eccezione.

In particolare evidenza c’è CR7, risultato positivo martedì, ma anche tanti altri atleti del nostro campionato.

In ottica fantacalcio particolare attenzione dunque agli indisponibili per Covid ma anche ai guariti in costante aggiornamento.

Facciamo un’analisi approfondita del turno in arrivo.

NAPOLI-ATALANTA

Si parte subito con un match spettacolare e molto indicativo per capire il livello delle due squadre.

In casa Napoli sono pesanti le assenza di Zielinski e Insigne.

Lozano e Mertens faranno bene.

In casa bergamasca la notizia è quella del ritorno tra i convocati di Ilicic.

Gosens e Malinovskyi sono tuttavia quelli su cui punto per questa partita.

INTER-MILAN

Il derby di Milano è la seconda super sfida di giornata.

I nerazzurri dovranno fare i conti con le assenze per Covid di Skriniar, Bastoni (negativo ieri ma impossibile vederlo già oggi in campo), Young, Gagliardini e Nainggolan oltre alla squalifica di Sensi.

Punto dunque sul solito Lukaku e sull’uomo derby De Vrij.

Sponda Milan torna Ibra e va ovviamente schierato.

Bene anche Kessie. Da evitare Calabria.

SAMPDORIA-LAZIO

Alla stessa ora del derby si sfidano Samp e Lazio.

Tra i padroni di casa dico Ramirez e l’ex Candreva.

Out per infortunio Gabbiadini.

Nella Lazio mancherà invece Ciro Immobile.

Dentro allora l’altro ex Correa e Luis Alberto

.

CROTONE-JUVENTUS

I calabresi ospitano i campioni d’Italia nell’anticipo delle 20.45.

Messias e Petriccione le possibile sorprese tra gli “squali”.

Da evitare Cigarini.

La Juve dalla sua dovrà fare i conti con l’assenza di Ronaldo che, come detto, è risultato positivo al tampone.

Kulusevski è in grado di prendere in mano la squadra.

Mi aspetto il primo gol stagionale di Morata.

BOLOGNA-SASSUOLO

Domenica alle 12.30 va in scena il derby emiliano tra le squadre di Mihajlovic e De Zerbi.

Barrow e Soriano hanno il compito di riportare sui binari giusti i rossoblu e vanno schierati.

Dall’altra parte Djuricic e Caputo sono sempre ottime scelte.

Fuori Svanberg e Obiang.

SPEZIA-FIORENTINA

In Liguria è subito esame per Iachini dopo le due sconfitte di fila rimediate dalla sua Fiorentina.

Gyasi e Ricci possono portare bonus tra i padroni di casa.

Dei viola sono Ribery e Bonaventura i nomi in prima linea.

Male Lirola e Chabot.

TORINO-CAGLIARI

Il Toro cerca i prima punti della stagione (con una partita in meno) contro un Cagliari per ora poco brillante.

Occasione dal primo minuto per Verdi: ci punterei.

Bene anche Meitè.

Lato sardo vedo bene Nandez e Simeone.

Rischio giallo per Zappa e Rincon.

UDINESE-PARMA

Partita molto delicata, in particolare per i padroni di casa che si ritrovano ancora a 0 punti in classifica.

Il Parma dal canto suo deve fare i conti con un mini focolaio che ha visto il contagio, tra gli altri, di Inglese.

Mi aspetto bonus da Pereyra e Lasagna.

Degli ospiti vedo bene Gervinho e Kucka.

Da evitare Ter Avest ed Hernani.

ROMA-BENEVENTO

Chiude la domenica la partita dell’Olimpico tra Roma e Benevento.

I giallorossi dovranno fare a meno di Smalling che ha rimediato un problema al ginocchio.

Veretout e Pedro faranno bene.

Gli ex Caprari e Iago i più pericolosi sponda campana.

Schiattarella non è una buona soluzione.

VERONA-GENOA

A conclusione del quarto turno abbiamo il “Monday Night” di Verona.

In casa rossoblu dopo giorni difficili è arrivata qualche buona notizia: 10 giocatori hanno superato il Covid e possono tornare in squadra.

Per questa partita punto da una parte su Lazovic e Faraoni e dall’altra su Pandev e Zajc.

Male Salcedo e Goldaniga.

Alessio Maria Giannitti