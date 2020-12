Fantaconsigli della 10^ giornata

Fantacalcio: i Fantaconsigli della nona giornata di Serie A. Ecco chi schierare e chi evitare

Buongiorno fantallentori.

Siamo alle porte della decima giornata in un momento frenetico dal punto di vista delle partite e dunque difficile da gestire in ottica fantacalcio.

Tracciamo, come di consueto, un quadro della situazione analizzando partita per partita tra chi va schierato e chi va evitato.

SPEZIA-LAZIO

Partita delicata per i biancocelesti che affrontano una squadra in grande fiducia e che sicuramente avranno uno sguardo alla sfida decisiva di martedì.

Bene Gyasi e Ricci tra i padroni di casa.

Terzi non è una buona soluzione contro Immobile.

Sponda laziale non si possono tenere fuori Milinkovic e Luis Alberto.

Dovrebbe partire dalla panchina Correa.

JUVENTUS-TORINO

I bianconeri sono obbligati alla vittoria in un derby che vale tanto anche per il Toro ancora a 6 punti in classifica.

Può essere finalmente il momento di Dybala? Per me si.

De Ligt è in grande forma e lo scorso anno ha trovato il primo gol in Italia proprio contro i granata, dunque assolutamente consigliato.

Fuori Morata squalificato.

Del Toro dico il solito Belotti, già in gol più volte contro la Juve, e Ansaldi.

Da evitare Bremer.

INTER-BOLOGNA

Dopo le grandi prove con Sassuolo e in Champions, i nerazzurri cercano ulteriori conferme contro il vecchio amico Sinisa.

Sanchez e Brozovic possono portare bonus.

Riposo, almeno iniziale, per Lautaro.

Dall’altra parte Barrow e Soriano sono le soluzioni migliori.

Male Svanberg.

VERONA-CAGLIARI

La domenica si apre con la bella sfida tra Verona e Benevento.

Per quanto riguarda i padroni di casa punto su Di Carmine, alla ricerca del primo gol stagionale, e Barak.

Veloso non si ripeterà dopo Bergamo.

In casa Cagliari fioccano i casi di Covid, Ounas il più recente.

Sottil e Joao Pedro sono i più indiziati a portare a casa qualcosa.

PARMA-BENEVENTO

Match a guardare la classifica equilibrato quello tra Liverani e Pippo Inzaghi.

Vedo bene da una parte Kucka e Cornelius e dall’altra Caprari e Ionita.

Male Hernani e Barba.

ROMA-SASSUOLO

Partita che promette spettacolo quella tra Roma e Sassuolo.

I giallorossi dovranno fare a mano di Mancini e probabilmente anche di Smalling.

Dentro Spinazzola. Dzeko torna al gol in campionato.

Del Sassuolo metto Berardi, spesso spietato contro la Roma, e Djuricic.

Ancora out Caputo.

UDINESE-ATALANTA

Cerca il ritorno alla vittoria la dea dopo i recenti tonfi in campionato.

L’Udinese, dalla sua, è in un buon momento.

Pereyra e Pussetto possono confermare quanto di buono fatto vedere con la Lazio.

Squalificato Arslan.

Sponda bergamasca il Papu ha litigato con Gasperini ma dovrebbe giocare e a mio avviso farà molto bene.

Torna a bonus Gosens.

Ancora fuori Pasalic tornentato dalla pubalgia.

CROTONE-NAPOLI

All’Ezio Scida di Crotone va in scena l’incontro targato sud tra Crotone e Napoli.

Messias è l’unico tra gli squali in grado di saltare l’uomo e creare scompiglio nella difesa partenopea.

Occhio anche a Molina che rientra e può essere pericoloso.

Male l’ex Luperto.

Lato azzurro Lozano e Manolas non tradiranno.

In dubbio Ruiz per un fastidio muscolare.

SAMPDORIA-MILAN

Il Milan è chiamato a consolidare il primato nel posticipo domenicale contro la Sampdoria di Ranieri.

Candreva è reduce da una grande partita e può ripetersi mentre Gabbiadini cerca il primo gol stagionale e può essere l’occasione giusta.

Da evitare Tonelli.

Del Milan Calhanoglu e Rebic sono i più indiziati ad andare in gol.

Oltre a Ibra sarà fuori anche Kjaer dopo i guai rimediati in Europa League.

FIORENTINA-GENOA

Chiude la decima giornata il delicatissimo match tra Fiorentina e Genoa in programma lunedì.

In una partita così delicata può finalmente trovare il gol Ribery che è chiamato a prendere in mano la situazione.

Milenkovic è una delle poche note positive viola di questo inizio stagionale e non dovrebbe avere problemi.

Dall’altra parte vedo bene Ghiglione e il solito Scamacca.

Rischio giallo per Caceres e Badelj.