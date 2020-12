Fantaconsigli dell’11^ giornata

Buon pomeriggio fantallentori.

Neanche il tempo di finire un’altra importante giornata europea che è già ora di buttarsi sul campionato e schierare la consueta formazione.

Mai come adesso, anche in vista di un turno infrasettimanale molto importante, le big che hanno speso tante energie faranno riposare un numero consistente di giocatori.

Vediamo insomma la situazione partita per partita.

SASSUOLO-BENEVENTO

Si parte stasera con la sfida tra i giovani allenatori De Zerbi e Pippo Inzaghi.

Berardi e M.Lopez assolutamente da schierare, bonus in arrivo per loro.

Ancora out Caputo.

Sponda ospite Lapadula e Schiattarella pericolosi.

Da evitare Barba.

CROTONE-SPEZIA

Partita già da brividi per il Crotone che non può sbagliare se non vuole allontanarsi troppo dalla zona salvezza.

Simy è chiamato a portare gol importanti ai suoi.

Bene anche Marrone.

Dall’altra parte Estevez e Farias sono buone soluzioni.

Male Luperto e Ferrer.

TORINO-UDINESE

Sfida molto delicata per il Toro dopo la dura contestazione da parte dei tifosi.

Può essere la partita giusta per Zaza.

Linetty farà bene.

L’Udinese, dal canto suo, si presenta in fiducia, con De Paul e Pereyra i più in forma e da schierare.

Rischio giallo per Rincon e Mandragora.

LAZIO-VERONA

Dopo la grande gioia in Champions, i biancocelesti vogliono una bella vittoria anche in campionato contro una squadra difficile da battere.

Bene il solito Acerbi e Caicedo che è più fresco dei suoi compagni di reparto e può colpire.

Barak e Faraoni sono le migliori soluzioni tra i veneti.

Non mi convincono Radu e Magnani.

CAGLIARI-INTER

Si attende una risposta importante da parte dei nerazzurri, in un campo difficile, dopo la grande delusione europea.

Dall’altra parte il Cagliari vuole fare una bella prova.

Dentro Joao Pedro e Zappa.

Godin quasi sicuramente non ci sarà essendo ancora positivo mentre Nandez potrebbe partire dalla panchina.

Per quanto riguarda l’Inter dovrebbero riposare Barella, Lukaku e De Vrij.

Occasione importante per Perisic e Sanchez, ci punterei.

ATALANTA-FIORENTINA

Tanti dubbi per entrambe le squadre in un match difficile da decifrare.

Lato Atalanta, Muriel e Palomino sono quelli che vedo meglio per questa partita.

Poco probabile un impiego da titolare per Ilicic.

Dei viola dico Biraghi e Callejon. Lo spagnolo in particolare è chiamato ad una svolta.

Caceres andrà in difficoltà.

BOLOGNA-ROMA

Missione non facile per i giallorossi che affrontano a domicilio il Bologna di Sinisa.

Punto su Hickey e Barrow tra i padroni di casa.

Da evitare Danilo.

Della Roma vedo bene Mkhitaryan e Veretout.

Squalificato Pedro.

NAPOLI-SAMPDORIA

Prima partita in Serie A per il Napoli dopo la rinomina dello stadio dedicata a Diego Armando Maradona.

Manolas e Politano faranno bene.

Non recupera Osimhen.

In casa Samp Quagliarella è sempre una buona scelta contro i partenopei.

Bene anche Verre.

Fuori Adrien Silva.

GENOA-JUVENTUS

Dopo la grande impresa di Barcellona e il primo posto conquistato, la Vecchia Signora vuole finalmente trovare continuità anche in campionato.

Pjaca e Scamacca possono mettere in difficoltà la retroguardia bianconera.

Da evitare Badelj.

Chiesa e Rabiot dovrebbero partire titolari dopo la panchina in Champions League e non deluderanno.

Rischio turnover per De Ligt.

MILAN-PARMA

Occasione importante per il Milan che vuole tenere a debita distanza le inseguitrici.

Dovrà farlo senza Ibra e Kjaer, ancora indisponibili.

T.Hernandez e Calhanoglu sono certezze.

Lato Parma i nomi migliori sono Kurtic e Gervinho.

L’ivoriano in particolare colpisce spesso a San Siro.

Non punterei su Scozzarella.