Fabrizio Ravanelli si unisce al coro dei “salici piangenti” bianconeri e sbotta…

Fabrizio Ravanelli, ex calciatore che in passato ha indossato la maglia della Juventus (160 presenze e 68 gol) e della nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia. Queste le sue parole:

“E’ assurdo che la Juventus possa subire una penalizzazione in questo campionato, al di là dei 15, 17, 30, 40 punti. Si è paventato anche un 40 di penalizzazione in base anche al filone stipendi. Se la vogliono togliere anche dal campionato facciamo contenti un po’ tutti…”.

Ricordiamo che Fabrizio Ravanelli ha sempre tifato per la Juventus sin da bambino e nell’estate del 1992 realizzò il sogno di indossare la maglia bianconera. Fu acquistato dalla Reggiana per 3 miliardi di lire. Inizialmente il tecnico Giovanni Trapattoni lo considerava quinta scelta in un parco attaccanti dove spiccavano Roberto Baggio, Casiraghi, Möller e Vialli. Al termine della prima stagione vinse la Coppa UEFA, poi due scudetti, una Supercoppa italiana e una Champions League nel 1996.

