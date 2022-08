Fabian Ruiz: 4 nomi per 1 maglia

Con l’arrivo, ormai fatto, di Sirigu l’attenzione in casa Napoli si è spostata complessivamente sul nome Fabian Ruiz, al quale è legato il destino di Alex Meret.

Il PSG vuole lo spagnolo per rinforzare il centrocampo ed è disposto a mettere 25mln di euro sul tavolo delle contrattazioni.

A quanto pare però Aurelio de Laurentiis vorrebbe 30mln, ed è a questo punto che entra in scena il portiere Navas.

La società azzurra sarebbe disposta ad inserirlo nella trattativa ma solo con la formula del prestito biennale. Questo consentirebbe di sfruttare il decreto crescita senza contrare il fatto che il club francese si prenderebbe l’impegno di pagare parte dello stipendio dell’estremo difensore.

Nel caso la trattativa andasse in porto, Meret sarebbe ceduto, probabilmente in prestito. Una situazione sulla quale il Napoli dovrà procedere molto in fretta per nno destabilizzare ulteriormente il portiere friulano.

Una volta chiuso questo cerchio, il Napoli si butterebbe alla caccia del sostituto di Fabian Ruiz.

Attualmente sono quattro i nomi sul taccuino di Giuntoli

Il primo della lista è Dominik Szoboszlai, giocatore che Micheli segue da tempo.

Il giovane nazionale ungherese è di proprietà del Lipsia, ha un valore sui 25 milioni, gioca come ala sinistra, ma sa adattarsi sia da trequartista che da centrale.

Il club tedesco non è società che fa sconti, si potrebbe prendere solo inserendo dei bonus per arrivare alla cifra richiesta, soluzione che non è così semplice da raggiungere.

Il ventunenne avrebbe il massimo gradimento da parte di Spalletti, più sarebbe un ottimo investimento in prospettiva.

L’altro nome è quello di Barak

Il 27enne in forza al Verona, super ambientato nel campionato italiano ma meno adattabile al ruolo di centrale, era più un’ idea fatta per sostituire Zielinsky nel caso di partenza del polacco. Tuttavia il discorso con il West Ham appare chiuso e dunque da non prendere in considerazione.

Poi ci sarebbe Frattesi

Trattare col Sassuolo è impresa titanica per il centrocampista.

Inoltre c’è Carnevali il quale parte sempre da una base d’asta di 40 milioni. Sarà più facile che si chiuda per Raspadori, che ha mostrato nella partita di Coppa Italia, persa dai neroverdi contro il Modena, di avere già la testa a Castel Volturno.

Torna di moda infine il nome di Nahitan Nandez

Il valore di mercato dell’uruguaiano è sceso con la retrocessione dei sardi, già a 10 milioni si può prendere.

CAGLIARI NANDEZ FOTO MOSCA

Anche lui si muove meglio da esterno, ma spesso è stato impiegato da mediano. Attualmente non ha rinnovato il contratto, non ha nessuna voglia di giocare nel campionato cadetto ed è in attesa della proposta giusta.

Qualche dubbio permane sulla sua ultima stagione, che non lo ha visto protagonista, spesso svogliato e insofferente in campo, un aspetto caratteriale che mal sposerebbe con “i comportamenti spallettiani”.

Nel caso partisse Fabian Ruiz, Giuntoli e soci spenderebbero tutte le energie sul talentino ungherese, le altre sarebbero tutte seconde scelte, a meno che non esca qualche nome a sorpresa nelle prossime ore, ipotesi da non escludere.

