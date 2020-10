Ex giudice Calabrò: “La Juve ha agito secondo regole”

L’ex giudice Piero Calabrò ha rilasciato alcune dichiarazioni sul caso Juventus-Napoli a L’ex giudice, Piero Calabrò, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al caso Juventus-Napoli a Radio Punto Nuovo. Ecco le sue parole: “L’ASL non può ostacolare il calcio, sono juventino e devo dire che la Juventus non ha chiesto la vittoria a tavolino, ma ha soltanto rispettato il regolamento presentandosi allo stadio per disputare la partita. In questo clima di caos bisogna che intervenga il Ministero della Salute per prendere una decisione.” Punto Nuovo. Ecco quanto estrapolato: “L’ASL non può ostacolare il calcio, sono juventino e devo dire che la Juventus non ha chiesto la vittoria a tavolino, ma ha soltanto rispettato il regolamento presentandosi allo stadio per disputare la partita. In questo clima di caos bisogna che intervenga il Ministero della Salute per prendere una decisione”.