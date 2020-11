Everton-United, gli errori di Ancelotti

A Goodison Park, l’Everton di Ancelotti ha perso la sua terza partita consecutiva in questa edizione di Premier League. Ad andare in vantaggio sono stati proprio i Toffees, grazie al brasiliano Bernard. Eppure, dopo il gol gli uomini di Ancelotti hanno creato ben poco.

L’Everton non ha saputo arginare gli inserimenti da dietro dello United, prendendo due gol sulla stessa situazione. Sul primo gol, bravissimo Bruno Fernandes a leggere l’azione e buttarsi dentro. Sul secondo, nonostante non abbia toccato il pallone, è stato determinante il movimento di Rashford. Imbarazzante la figura dei due centrali, ad ogni modo.

Bruno Fernandes è dotato di una tecnica sopraffina, ma a livello tattico è anche eccezionale. L’ex Sporting è un calciatore che Fabio Capello avrebbe amato avere in squadra. Ha una grande abilità nel leggere le fasi di gioco, nell’occupare lo spazio giusto nel momento giusto e nel compiere movimenti senza palla, grazie ai quali crea spazi per i compagni.

Ottima gara anche di McTominay, che ha mostrato uno spirito da rugbista. Il centrocampista scozzese è meno dotato di molti compagni, ma in ogni partita mostra il giusto piglio e ha la grande virtù di riuscire a mantenere la concentrazione per tutto il match. Proprio per questo motivo Solskjaer ha inserito lo scozzese titolare, lasciando invece Pogba e Van de Beek in panchina. Il premio di Man of the Match va al portoghese, ma McTominay è stato l’elemento chiave nell’arginare la costruzione dell’Everton.

Edinson Cavani, autore del gol che ha chiuso la partita

Dal canto suo, l’Everton ha patito più del dovuto l’assenza di Richarlison. Senza il brasiliano, i Toffees avevano già un ruolino di marcia disastroso. Non potendo contare sulla potenza e la velocità dell’ex Watford, la squadra di Ancelotti non ha potuto contare sui soliti triangoli nonché sull’intesa tra il brasiliano e Calvert-Lewin. Quest’ultimo ha predicato nel deserto. La catena con Digne è mancata e, naturalmente, l’inglese e il francese si sono dovuti mettere in proprio.

Senza Richarlison, è mancato l’elemento destabilizzante per gli avversari, colui che corre appresso ai difensori e riceve i palloni di James. Bernard ha segnato e ha giocato la sua onesta partita, ma l’ex Shakhtar è troppo leggero fisicamente per poter ingaggiare duelli con i difensori. Ciò ha fatto sì che Shaw, disastroso nelle ultime uscite, non venisse sollecitato. Wan-Bissaka ha sofferto nella prima parte del match, poi ha preso le misure, anche alla luce del fatto che la manovra dell’Everton è stata farraginosa.

Se i problemi offensivi per gli uomini di Ancelotti sono risolvibili con il ritorno di Richarlison, la fase difensiva è un grave tallone di Achille. Allan tampona e lotta, così come Doucouré. Con i due mediani, l’Everton riesce comunque a intasare gli spazi, ma il problema sorge con gli inserimenti in area. Keane e Holgate sono una coppia poco affidabile per certi livelli. Il centrale di origini irlandesi è alto ma legnoso, quello di origini giamaicane era all’esordio in stagione e si è dimostrato parecchio arrugginito. Oltre a Mina, potrebbe avere spazio anche Godfrey.

Una riflessione sul livello medio dei portieri di Premier League, che si sta abbassando. Ci sono problemi soprattutto nella lettura delle azioni. Ad esempio, Pickford non ha mostrato i miglioramenti auspicati, ma a livello decisionale è scellerato. Tolto l’intervento da “borseggiatore della metropolitana” su Pogba e la parata su Rashford, il portiere inglese ha mostrato la sua solita precipitazione. Su Maguire, che aveva già comunque giocato il pallone, ha rischiato tantissimo. Il modo in cui quel pallone gli è scappato di mano è a dir poco aberrante.