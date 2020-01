Euro avversari, il Barcellona crolla e Suarez rischia di saltare il Napoli

Il Barcellona in allarme per Suarez…salta la sfida di champions al San Paolo?E quanto si legge oi n questo articolo pubbluicato su Il Mattino.it Non solo l’eliminazione dalla Supercoppa spagnola, anche i problemi fisici di Luis Suarez. Non è sicuramente un momento facile per il Barcellona di Valverde che deve fare meaculpa e concentrare le energie sul campionato e sulla Champions League, dove agli ottavi di finale incontrerà il Napoli di Gennaro Gattuso. E rischia di farlo senza il suo bomber più affamato.Come riportato in Spagna, infatti, dopo il match perso contro l’Atletico Madrid in Supercoppa, si sono riacutizzati i problemi al ginocchio per Suarez, fastidi che si porta dietro da mesi e che ora sembrano non più sopportabili. Il calciatore sudamericano potrebbe così scegliere di sottoporsi ad un intervento che risolverebbe i problemi ma lo terrebbe fuori dal campo per quasi due mesi, compresa la sfida di andata al Napoli di fine febbraio.