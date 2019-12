Estudiantes sogna in grande, Iniesta prossimo colpo

Iniesta sembra vicinissimo ad accasarsi all’Estudiantes.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it Le ambizioni dell’Estudiantes non si fermano. Dopo l’annuncio dell’arrivo di Javier Mascherano, il club argentino è pronto a mettere a segno un altro colpo di mercato: sotto la spinta del tecnico di La Plata Gaby Milito, nel mirino ci sarebbe Andrés Iniesta. L’ex campione del Barcellona e della nazionale spagnola, attualmente in campo con i giapponesi del Vissel Kobe, ha ancora un anno di contratto con il club nipponico e non potrebbe svincolare subito.

L’Estudiantes, secondo quanto riportano i media spagnoli, vorrebbero mettere a punto l’operazione nei primi mesi del 2020.

Iniesta, 35 anni, ha un ottimo rapporto con Milito e Mascherano dopo aver condiviso con loro i colori blaugrana per diversi anni, ed è proprio questo feeling che il club di La Plata vorrebbe riprodurre