Esperienza e Prospettiva. De Laurentiis sa chi prendere

Giovane, navigato, esperto o da consolidare, sono tutti aspetti che a De Laurentiis importano poco.

In effetti “giovane” è il termine più antico che esista. Attuale non è giovane ed anziano non è legato all’età.

Definireste “inadeguato” al Futuro, Renzo Piano che ad 84 anni progetta nuovi cantieri in Francia ?

Non è l’età la questione, piuttosto il binomio esperienza / prospettiva. Il presidente, come ci ha abituati, parla e poi spiazza.

Lo ha fatto prendendo Benitez, poi Ancelotti ed infine Spalletti.

Sarri può considerarsi il capitolo di un libro passato. Altri anni, altro Napoli, altri mercati finanziari.

Il Napoli 5.0 è un progetto diverso.

C’era da conquistare il mercato internazionale ed americano.

Ora il Napoli è noto anche in Cina.

De Laurentiis è andato oltre.

Sceglierà un uomo “docile” ma di nome e carisma.

Facciamo un gioco ed una analisi. Gli ultimi allenatori presi, erano italiani o comunque “mediterranei”. Non ragazzini, con esperienza di Europa ed alta classifica. Senza squadra o comunque con contratti in risoluzione.

Uomini che portavano a Napoli il clamore di media, tv e giornali.

Nomi illustri magari un po’ messi da parte.

Benitez, Ancelotti e Spalletti avevano il medesimo “profilo”.

3 uomini in cerca di rivalsa e riscatto.

De Laurentiis è uomo di Cinema. Ha bisogno di un cast che richiami pubblico al botteghino.

Italiano, quello della Fiorentina, a mio modestissimo parere, non garantisce incasso.

A De Laurentiis il premio della critica non interessa.

Di Aurelio si può dire tutto ed il contrario di tutto ma in fatto di scelta di collaboratori, rarissime volte ha toppato.

Soltanto con Gattuso si può dire, il presidente, si è sentito beffato.

È un uomo troppo sottile per non sapere come, quando e dove trovare il collaboratore ideale. Probabilmente non ha tra le mani il nome che desidera ma il profilo lo ha chiaro, potete giurarci.

Una volpe.

Le volpi sono solitarie e poco amate ma hanno intelligenza sottile e raffinata.

Animale astuto per eccellenza.

L’allenatore c’è già.

Aurelio lo ha già bloccato.

Attende il momento giusto per comunicarlo.

Questione di clausole e contratti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati