Esordio Napoli in Champions: test fondamentale in Portogallo

Visione prospettica e Competenza.

Queste sono le caratteristiche fondamentali che una azienda seria deve assolutamente possedere se decide di affrontare il mercato internazionale.

Il Napoli 2024 le ha?

Stasera inizieremo a capirlo meglio.

Inizia in Portogallo, il nuovo viaggio continentale del Napoli 5.0. Braga. Squadra che ha fatto i preliminari battendo i greci del Panathinaikos.

Inizia in un momento delicato e la prima trasferta portoghese chiede risposte. Nessun banco da imputati ma i dubbi vanno celati. Alcune questioni fondamentali affrontate.

Garcia non si gioca la panchina intera ma una buona porzione. Capiremo sul campo del Braga se le frizioni tra allenatore e squadra si sono saldate. Capiremo se Garcia ha trovato il feeling necessario per guidare la F1 azzurra.

Test importante. Se non per la classifica che può mutare in divenire, quanto per il messaggio che si darà alla piazza.

Insieme, alla ricerca di equilibrio oppure estranei in allontanamento?

“L’importante è essere concentrati” ha detto Garcia nella conferenza pre gara congiunta con Mario Rui. “Veniamo qui per vincere, con molta determinazione, ambizione e fiducia”.

C’è da fidarsi?

Fiduciosi attendiamo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati