Esordio Marfella: prove tecniche di sostituzione…

Un esordio stupefacente quello di Davide Marfella, classe ’99, nato a Pozzuoli, terzo portiere della SSC Napoli.

Cresciuto nelle giovanili della ASD Puteolana, nel 2016 viene preso in prestito dall’US Savoia, una crescita esponenziale per il ragazzo, che in poco più di un anno, riesce ad entrare a far parte della squadra della primavera Napoli Under19.

Ma è nella SSC Bari che inizia ad attirare l’attenzione su di se. Con 41 presenze di cui 20 vinte. E’ stato con Marfella che il Bari ha avuto la sicurezza di poter puntare la Promozione in Lega Pro.

Dopo tre anni passati nella squadra pugliese anche per Marfella è arrivato il salto di qualità nella SSC Napoli.

L’esordio tanto atteso

Per un ragazzo di soli 22 è un occasione d’oro quella di entrare a far parte di un club da podio in Serie A, con due ‘colleghi’ del calibro di Ospina e Meret.

Infatti, se durante tutto il campionato, il portiere di Pozzuoli ha solo potuto imparare con gli occhi, allenandosi costantemente nell’intento di migliorare, è nell’ultima giornata di campionato che avuto la sua ‘entrata in scena’.

Ieri infatti, ha sostituito il suo amico Meret, riuscendo a mantenere inviolata la porta del Napoli un una parata da SERIE A, non a caso.

Un esordio sicuramente emozionate, che però è riuscito al cento per cento, tanto che Meret gli ha dedicato un post Instagram con su scritto :” Te lo meriti fratellino”.

I due infatti hanno un ottimo rapporto sia in campo che fuori.

Un esordio per ‘tastare il terreno’ ?

Un’ opportunità quella concessa da Spalletti, che Marfella è stato in grado di prendere al volo, riuscendo nell’intento di ‘ritagliarsi’ il suo spazio nella rosa del Napoli.

Che non sia stata per Spalletti un occasione per poter mettere alla prova il ragazzo in vista delle ipotetiche partenze dei due portieri del Napoli?

La nostra è solo un ipotesi, ma certamente Marfella non potrà continuare a ricoprire il ruolo di terzo portiere, perché per poter crescere e migliorare, deve necessariamente giocare con continuità.

Quello che è certo, è che Marfella può solo che essere orgoglioso del suo impegno che lo ha condotto in Serie A.

