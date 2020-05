ESCLUSIVA PERSEMPRENAPOLI:Giovanni Galli:”Meret e il piuì forte d’italia”

persemprenapoli,sito sportivo online,continua nella sua crescita e sviluppo per portare a voi utenti notizie in tempo reale.Nella trasmissione di video conferenza,condotta egregiamente,da mister Luciano Tarallo,ex preparatore dei portieri del Napoli,e’ intervenuto,tra gli altri ,l’indimemnticato numero uno azzurro Giovanni Galli,ed alla domanda su chi,a suo dire,era piu forte tra Donnarumma e Meret,l’esperto portiere a cosi risposto:”Meret e’ tecnicamente il piu’ forte che c’e’ in Italia,va detto che il portiere si deve vedere,e quindi partecipare di piu’ con la squadra,ma il suo essere introverso,in questo molto simile a Zoff,gli pone forse qualche limite,ma a mio avvbiso e lui il piu’ forte portiere d’Italia”