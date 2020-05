ESCLUSIVA PERSEMPRENAPOLI:Giorgio Perinetti:bisogna prendersi le proprie responsabilita’!”

Persemprenapoli continua nella sua voglia di regalare aipropri utenti grandi notizie esclusive,grazie al nostro Luciano Tarallo,e’ stato intervistato in video chiamata,il direttore sportivo Giorgio Perinetti,ex DG azzurro,sollecitato sul momento dl calcio italiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella trasmissione Tutti a casa,patrocinata da persemprenapoli….chw noi vi riportiamo fedelmente:”:Argomento complesso,non capsco perche il Ministro dello sport.attento a tutte le tematiche sportive,almeno lui lo dice,abbia sempre un atteggiamento di dissenso contro questa organizzazione di calcio professionistico.Il calcio potra’non piacergli,ma potrebbe contribuire a miglioralo,ma il suo primo compito e quello di salvarlo.Se il calcio si ferma,ed attende Settembre ,Ottobre il protocollo cambiera’?Meno o piu’ gravoso,favorevole o meno?In attesa,serie B e Lega Pro falliscono!E piu’ vai avanti e piu’il rischio fallimento sara’ chiaro.Quindi il primo dovere e cercare di trovare un intesa per evitare il fallimento del calcio.Per quanto concerne il non giocare,in Francia.il primo ministro si e’ deciso di non giocare la Ligue 1,ci saranno ricorsi e controricorsi dei club,ma almeno si e preso le sue responsabilita’.L a Merkel decide di giocare,Johnson decide di giocare….in Spagna si decide di giocare,giusto o sbagliato,Hanno deciso…”.